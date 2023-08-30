الأربعاء 30 أغسطس 2023
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منوعات

رحلة فضاء تجارية

Galactic 03، فيتو
Galactic 03، فيتو

أعربت شركة Virgin Galactic الأمريكية عن اعتزامها إطلاق رحلة مدارية تجارية جديدة على متن طائراتها الفضائية.

ووفق بيان صادر عن الشركة: "تخطط Virgin Galactic لإطلاق رحلة مدارية تجارية جديدة على متن طائراتها الفضائية.. نافذة الطيران لرحلة Galactic 03 ستفتح في 8 سبتمبر 2023، لتواصل الإيقاع الشهري لرحلات الفضاء".

 

أول مجموعة من رواد الفضاء المؤسسين

وأوضح البيان:"أفراد طاقم Galactic 03 الثلاثة، هم أول مجموعة من رواد الفضاء المؤسسين في Virgin Galactic - وهم العملاء الأوائل الذين ساعدت رؤيتهم المستقبلية وشراؤهم المبكر للتذاكر في جعل حلم رحلات الفضاء التجارية المنتظمة يصبح حقيقة".

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يذكر أن شركة Virgin Galactic كانت قد أطلقت أول رحلة تجارية شبه مدارية مع سياح على متن مركباتها نهاية يونيو الماضي، وكان من المقرر أن تتم هذه الرحلة عام 2022، ولكن بسبب  مشكلات تتعلق بنقص العمالة وأزمة توريد المعدات المطلوبة أجّلت الرحلة إلى الربع الأول من عام 2023، وبعد ذلك تم تأجيل الرحلة أيضا بسبب الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها الشركة، أما الرحلة التجارية الثانية فأطلقتها الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري.

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رحلة مدارية تجارية رحلات الفضاء

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