الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم "ميكروباص" بسيارة بيجو بالأقصر

موقع وأثر الحادثة،ڤيتو
موقع وأثر الحادثة،ڤيتو

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 14 آخرون صباح اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارة ميكروباص وبيجو على طريق الحبيل طيبة الصحراوى الشرقى لمدينة الأقصر.

 

وتم نقل جميع الحالات إلى مستشفى الكرنك الدولي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمدينة الأقصر، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر.

وانتقلت على الفور 14 سيارة إسعاف لموقع الحادث، لنقل الجثتين والمصابين، حيث تم العثور على جثتين لشخصين هما، محمد هيثم محمود إبراهيم 40 سنة، وعبد الباسط صبري عبد الباسط على 35 سنة.

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وأصيب جراء الحادث 14 آخرون وهم: نان رفعت أيوب 35 سنة - كسر بالفك السفلي وجروح بالوجه والذقن، فارس مينا داود 12 سنة - جرح قطغي بالشفة العليا وكدمات وسحجات، مارجريت بشير بطرس 41 سنة، كدمات وسحجات بالوجة والجسم، عيد جابر الراوى 33 سنة - جرح قطعى بطول 30 سم بفروة الرأس واضطراب الوعي وشبة كسر بالعمود الفقري.


كما أصيب كل من إبراهيم محمد محمد سليم 28 سنة - جروح متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج، أحمد محمد بدر محمد 19 سنة - اشتباه كسر بالساق اليسرى ااشتباه ما بعد الارتجاج، جرجس يعقوب صانع 52 سنة - جروح وكدمات بالجسم والوجة، فلتاؤس جرجس يعقوب 11 سنة - جروح وكدمات بالجسم.

 

و أصيب أيضا روماني جرجس يعقوب 15 سنة - اشتباة كسر بالفك السفلي، أحمد محمد محمود 22 سنة - كدمات متفرقة بالجسم، محمود فتحي أحمد 28 سنة - جرح قطعى بالفم، وباليد اليمنى والساق اليمنى، مجهول الهوية 50 سنة - غيبوبة واشتباة ما بعد الارتجاج وكسر بالساق اليمني والذراع الأيمن، مجهول الهوية - كسر بعظام الوجه والساق اليمنى، ياسر سيد موافي أحمد 35 سنة - جرح قطعى بالوجة واشتباة كسر باليد اليسرى.

 

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