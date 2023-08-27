الأحد 27 أغسطس 2023
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خارج الحدود

خوفا من المعارضة، فرض حظر التجوال وقطع خدمات الإنترنت بالجابون

بونجو خلال الإدلاء
بونجو خلال الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية، فيتو

بعد انتخابات عامة شهدت تأخيرًا في عمليات التصويت، قررت حكومة الجابون، مساء أمس السبت، فرض حظر التجوال وقطع خدمات الإنترنت.

وكانت المعارضة قد انتقدت الانتخابات التي كانت تأمل أن توقف مساعي الرئيس علي بونجو للفوز بولاية ثالثة، وتنهي توارث أسرته للسلطة المستمر منذ 56 عامًا.

انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية

وقد أجرت الدولة الواقعة في وسط أفريقيا انتخابات رئاسية وتشريعية ومحلية معًا للمرة الأولى في ظل تصاعد التوتر وسط مخاوف من أن تثير تغييرات النظام الانتخابي الشك في شرعية النتيجة وتفجر اضطرابات.

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وفي هذه الانتخابات، يتنافس بونجو (64 عامًا)، الذي خلف والده عمر في عام 2009، مع 18 مرشحًا، لكن ستة منهم أعلنوا دعمهم لمرشح مشترك في محاولة لتضييق فارق الأصوات والإطاحة ببونجو.

 

انتظار الناخبين لساعات

إلى ذلك، قال مراسل لرويترز إن التصويت كان من المقرر أن يبدأ الساعة 0700 بتوقيت جرينتش، لكن خمسة مراكز اقتراع على الأقل في العاصمة ليبرفيل شهدت انتظار الناخبين لساعات لتفتح أبوابها.

وحتى الآن، لم يتضح عدد المناطق التي تأثرت بتأخر التصويت أو ما إذا كان جميع الناخبين استطاعوا الإدلاء بأصواتهم. ولم ترد لجنة الانتخابات بعد على طلب للتعليق.

وستزيد أي مخالفات المخاوف بشأن فترة ما بعد الانتخابات.. وشهدت الجابون في السابق احتجاجات عنيفة على صلة بالمعارضة التي شككت في النتيجة.

 

التشكيك في نتيجة الانتخابات

ولا يوجد موعد نهائي محدد لإعلان النتائج، لكن المرشح المشترك للمعارضة ألبرت أوندو أوسا (69 عامًا) وتحالفه شككا بالفعل في شرعية النتيجة أمس السبت.

وقررت حكومة الجابون قطع الإنترنت حتى إشعار آخر، وعزت ذلك إلى مخاطر نشر معلومات مضللة كما فرضت حظر تجول في المساء اعتبارًا من الأحد.

وأعلنتت في بيان أذيع على التلفزيون الرسمي أنها اتخذت تلك الإجراءات؛ "من أجل منع أي سوء سلوك والحفاظ على أمن جميع السكان".

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حكومة الجابون فرض حظر التجوال خدمات الانترنت عمليات التصويت الرئيس علي بونجو انتخابات رئاسية النظام الانتخابى

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