إغلاق المجال الجوي حول مطار بموسكو بعد هجوم مسيرات، وغارات روسية على 6 مقاطعات أوكرانية

الحرب الروسية الأوكرانية، أفادت الخريطة الإلكترونية التي تصدرها وزارة التحول الرقمي الأوكرانية بشكل دوري، بأنه تم إطلاق صافرات الإنذار في عدد من المقاطعات في أوكرانيا للتحذير من هجمات جوية.



وأوضحت الوزارة أنه تم تشغيل صافرات الإنذار في المقاطعات التالية: تشيركاسي، كيرفوجراد، دنيبروبتروفسك، بولتافا، سومي، وتشرنيهيف.

مطار فنوكوفو في موسكو

ومن جانبها أعلنت سلطات الطيران المدني في روسيا إغلاق المجال الجوي حول مطار فنوكوفو في موسكو عقب هجوم بطائرات مسيرة.

وقالت وكالة تاس الروسية إن 4 طائرات نقل آي.إل-76 تعرضت لأضرار في هجوم الطائرة المسيرة على مطار بسكوف العسكري في غرب روسيا.

وأوضح ميخائيل فيديرنيكوف حاكم منطقة بسكوف على تليجرام أن الجيش الروسي صد هجوما بطائرة مسيرة على مطار المدينة التي تحمل الاسم نفسه.

وأظهرت مقاطع مصورة نشرتها وسائل إعلام روسية دخانا أسود كثيفا يتصاعد فوق المطار. واستشهدت بمنشورات لسكان محليين سمعوا دوي انفجارات وإطلاق نار.



بدأ الجيش الروسي شن هجمات في 10 أكتوبر الماضي، حيث استهدف البنية التحتية الأوكرانية، بعد يومين من هجوم إرهابي نُفذه نظام كييف على جسر القرم.

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وتستهدف الضربات الروسية منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية ومنشآت الاتصال والقيادة العسكرية في جميع أنحاء أوكرانيا، ومنذ ذلك الحين، يتم تشغيل صافرات الإنذار بانتظام للتحذير من هجمات جوية على المقاطعات الأوكرانية بشكل شبه يومي.

حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

وأعلنت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، تبلغ قيمتها 250 مليون دولار.



وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن حزمة المساعدات الجديدة تشمل معدات مخصصة لإزالة الألغام، ومختلف المعدات العسكرية بما فيها الذخائر المخصصة لسلاح المدفعية والدفاعات الجوية وأنظمة HIMARS، إلى جانب أكثر من ثلاثة ملايين طلقة (رصاصة)".

وتقدم الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت سابق من شهر أغسطس الجاري، بطلب إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي، للحصول على حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بمليارات الدولارات لتقديمها كمساعدات عسكرية.

وطالب أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس بايدن بسحب طلب التمويل الجديد لأوكرانيا والذي بلغت قيمته 24 مليار دولار من المساعدات، بحسبما ذكره النائب ارن ديفيدسون عبر (تويتر ).

ومن جهتها اعتبرت وزارة الخارجية الروسية إمداد دول حلف الناتو لأوكرانيا بالأسلحة، "لعبا بالنار"، وتحريضًا يؤجج الأزمة، ويقوض فرص السلام، وقد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.

كما حذرت وزارة الدفاع الروسية الدول الغربية من إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وتوعدت بسحقها على الأراضي الأوكرانية.