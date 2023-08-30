بعد النزول بالحد الأدنى، موعد غلق باب التسجيل للقبول بالثانوي العام والفني بالوادي الجديد

أعلن المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، عن استمرار التسجيل الإلكتروني للقبول بالصف الأول الثانوي العام والفني وذلك بعد إعلان النزول بالحد الأدنى من درجات القبول بالأماكن الشاغرة فى المدارس المختلفة، وذلك في إطار الحرص على مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم وإتاحة الفرص أمامهم.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى أن التقديم مستمر حتى الخميس 31 أغسطس الجاري 2023 لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلاب المحافظة من خلال رابط التسجيل.

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محافظ الوادي الجديد يعتمد فتح فصول خدمات بـ ٣ مدارس فنية

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح ٣ فصول خدمات بالمدارس الفنية بالمحافظة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه سيتم فتح الفصول بمدارس:

▪️ مدرسة المروة التجارية بالخارجة بمجموع ١٩٠ درجة.

▪️مدرسة الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة بمجموع ١٨٠ درجة.

▪️ مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بمجموع ٢١٠ درجة.

يأتى ذلك من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية، ولرغبة أولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بمدارس التعليم الثانوي بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى المدارس المذكورة.

محافظ الوادي الجديد: النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام بجميع الإدارات التعليمية

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، قرر النزول بالحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام على مستوى المحافظة في الأماكن الشاغرة بجميع الإدارات التعليمية.

وأوضح المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة، أنه تم النزول بالحد الأدنى للقبول بالمرحلة الثالثة لتنسيق الصف الأول الثانوى على النحو التالي: 🔹️ إدارة الخارجة التعليمية 225 درجة 🔹️إدارة الداخلة التعليمية220 درجة 🔹️إدارة الفرافرة التعليمية 201.5 درجة

🔹️إدارة بلاط التعليمية 200درجة 🔹️إدارة باريس التعليمية 207.5 درجة. يأتى ذلك من منطلق إتاحة الفرصة لأكبر عدد من الطلاب للالتحاق بالتعليم الثانوي العام وحرصا على مصلحتهم.