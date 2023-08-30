الأربعاء 30 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-8-2023 والقنوات الناقلة

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، تقام  اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى أيندهوفون الهولندي ورينحرز الاسكتلندي في دورى أبطال أوروبا إلى جانب مباراة تشيلسي  ويمبلدون في كأس الرابطة الانجليزية.

 

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

 

أيندهوفن - رينجرز – 10:00 مساءً - قناة beIN Sports Premium 1

كوبنهاجن - راكاو – 10:00 مساءً – قناة beIN Sports Premium 2

آيك أثينا - رويال أنتويرب – 10:00 مساءً - قناة beIN Sports Premium 3

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مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية

 

تشيلسي - ويمبلدون – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports

شيفيلد يونايتد - لينكولن سيتي – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports

دونكستر - إيفرتون – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports

نونتنجهام فورست - بيرنلي – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports

 

هاروجيت - بلاكبرن – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports


 مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإماراتية

 

البطائح - العين – 6:00 مساءً – قناة دبي الرياضية 1

الوحدة - نادي الإمارات – 6:00 مساءً -  قناة دبي الرياضية 2

عجمان - النصر – 8:30 مساءً – قناة دبي الرياضية 1

الدوري التونسي

الملعب التونسي - الأولمبي الباجي – 6:30 مساءً – قناة تونس الرياضية

 

مواعيد مباريات اليوم فى الرابطة المغربية المحترفة

 

الجيش الملكي ضد شباب المحمدية – 9:15 مساءً – قناة الفضائية المغربية

 

 

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مواعيد مباريات اليوم تشيلسي دوري ابطال اوروبا كأس الرابطة اخبار الرياضة

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