مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 30-8-2023 والقنوات الناقلة
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأربعاء الموافق 30 أغسطس العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم ويأتي في مقدمتها مباراتى أيندهوفون الهولندي ورينحرز الاسكتلندي في دورى أبطال أوروبا إلى جانب مباراة تشيلسي ويمبلدون في كأس الرابطة الانجليزية.
مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا
أيندهوفن - رينجرز – 10:00 مساءً - قناة beIN Sports Premium 1
كوبنهاجن - راكاو – 10:00 مساءً – قناة beIN Sports Premium 2
آيك أثينا - رويال أنتويرب – 10:00 مساءً - قناة beIN Sports Premium 3
مواعيد مباريات اليوم في كأس الرابطة الإنجليزية
تشيلسي - ويمبلدون – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports
شيفيلد يونايتد - لينكولن سيتي – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports
دونكستر - إيفرتون – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports
نونتنجهام فورست - بيرنلي – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports
هاروجيت - بلاكبرن – 10:00 مساءً – قنوات beIN Sports
مواعيد مباريات اليوم في كأس رابطة المحترفين الإماراتية
البطائح - العين – 6:00 مساءً – قناة دبي الرياضية 1
الوحدة - نادي الإمارات – 6:00 مساءً - قناة دبي الرياضية 2
عجمان - النصر – 8:30 مساءً – قناة دبي الرياضية 1
الدوري التونسي
الملعب التونسي - الأولمبي الباجي – 6:30 مساءً – قناة تونس الرياضية
مواعيد مباريات اليوم فى الرابطة المغربية المحترفة
الجيش الملكي ضد شباب المحمدية – 9:15 مساءً – قناة الفضائية المغربية
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