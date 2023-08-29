الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقتوات الناقلة، أبرزها مصر مع المكسيك بمونديال السلة

موعد مباراة منتخب
موعد مباراة منتخب كرة السلة أمام المكسيك، فيتو

مواعيد مباريات اليوم، يقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات في تمهيدي دوري أبطال أوروبا ودوري روشن السعودي، إلى جانب عدد من المباريات في بطولة كأس العالم لكرة السلة المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطل أوروبا

يونج بويز السويسري × ماكابي حيفا الإسرائيلي - 9 مساءا - 

جالطة سراتي التركي × مولده النرويجي - 9 مساءا - 

باناثيناكوس اليوناني × سبورتنج لشبونة البرتغالي - 9 مساءا 

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مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي 

الأخدود × التعاون - 5 مساءا 

ضمك × الفتح - 5 مساء

الأهلي × الطائي - 8 مساءا

الخليج × الحزم - 8 مساءا 

النصر × الشباب - 8 مساءا - قناة SSC Sport

مواعيد مباريات اليوم في كأس العالم لكرة السلة 

ألمانيا × فنلندا - 10:30 صباحا - بى ان سبورت 3 HD

أنجولا × الدومينيكان - 11 صباحًا - بى ان سبورت 4 HD

مصر × المكسيك - 11:45 صباحًا - بى ان سبورت 1HD

لبنان × فرنسا - 12:45 مساءا - بى ان سبورت 2 HD

أستراليا × اليابان - 2:10 مساءا - بى ان سبورت 4 HD

الفلبين × إيطاليا - 3 مساءا - بى ان سبورت 3 HD

الجبل الأسود × ليتوانيا - بى ان سبورت 2 HD

كندا × لاتفيا - 4:30 مساءا - بى ان سبورت 1HD

 

منتخب كرة السلة يختتم تحضيراته لمواجهة المكسيك

وختتم المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، استعداداته لمواجهة المكسيك في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس العالم المقامة حاليا  بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونسيا، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

 

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والمكسيك في الـ11:45 دقيقة بتوقيت القاهرة.

وكان المنتخب خسر مباراته الأولى في دور المجموعات أمام منتخب ليتوانيا، قبل أن يخسر في مباراة أمام مونتينجرو.

 

ويتبقى للمنتخب مباراة وحيدة في دور المجموعات أمام منتخب المكسيك، تقام اليوم الثلاثاء.

قائمة منتخب كرة السلة

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة بقيادة الكندي روي رانا، قائمة تضم 12 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

آدم موسى 

كريم حاتم

ايهاب امين

يوسف شوشة

عمرو الجندي

عمر هشام

عمرو زهران

باتريك جاردنر

عمر طارق

خالد عبد الناصر

عاصم مرعي

أنس أسامة

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون

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