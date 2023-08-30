الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أبطال "أولاد حريم كريم" يحتفلون مع الجمهور بأول عرض للفيلم (صور)

أبطال فيلم أولاد
أبطال فيلم أولاد حريم كريم، فيتو

أقامت الشركة المنتجة لفيلم “أولاد حريم كريم” عرض خاص له في سينما فوكس مول مصر مساء أمس الثلاثاء، حضره نجوم الفيلم بالكامل، واحتفلوا بالعرض الخاص وسط حضور كبير من نجوم الفن والصحافة والإعلام.

وأقيم العرض الخاص في التاسعة مساءً وحضر جميع أبطال الفيلم وعلى رأسهم مصطفى قمر، داليا البحيري، بسمة، علا غانم، بشرى، وعمرو عبد الجليل، بالإضافة للنجوم الشباب، كما حضر الفنان إدوارد والمطرب محمد نور، والفنانة لبنى ونس التي حرصت على مساندة ابنها يوسف عمر في أول تجاربه التمثيلية.

 

وحرص أبطال العمل على التقاط الصور التذكارية على الريد كاربت التي أقيمت للعمل، خاصة الصورة الجماعية التي جمعت كل أبطال العمل بالكامل وصناعه.

ويبدأ عرض الفيلم في السينمات اليوم الأربعاء 30 أغسطس، في جميع دور العرض في مصر، حيث من المقرر أن يبدأ عرضه في عدد من دول الخليج بعد أيام.

ويستعد فريق العمل للسفر إلى الإسكندرية اليوم الأربعاء لحضور عرض خاص آخر للفيلم، حيث قرر فريق العمل إقامة عرض خاص ثان له هناك في سينما جرين بلازا في منطقة سموحة.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا  وتحديدا في عام 2005 ودارت أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

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فيلم أولاد حريم كريم مصطفى قمر علا غانم بسمة بشري عمرو عبد الجليل اخبار الفن

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