تبرعات سخية من إيلون ماسك لخصوبة الرجال

نقص السكان، زاد الملياردير الأمريكي إيلون ماسك اهتمامه بمواجهة نقص السكان في الولايات المتحدة خاصة والعالم عامة عبر تبرعات سخية.

وقالت تقارير حديثة إن إيلون ماسك تبرع لمشروع أبحاث الخصوبة والسكان في ولاية تكساس.

وقدم ماسك، الذي أفصح عن اعتقاده بأن الانهيار السكاني قد يقضي على البشرية، مبلغ 10 ملايين دولار لمبادرة رفاهية السكان، وهو مشروع يقع في جامعة تكساس في أوستن، بحسب بلومبيرج.

ومول ماسك مؤتمر "مبادرة رفاهية السكان" لمدة يومين في أكتوبر الماضي، لكن المنظمة لم تكشف في البداية عن مشاركة الملياردير البالغ من العمر 52 عاما في الأمر.

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إيلون ماسك ومبادرة رفاهية السكان



ومبادرة رفاهية السكان هي برنامج مشترك بين مركز أبحاث السكان في "جامعة تكساس أوستن" وقسم الاقتصاد التابع لها.

وتحقق المبادرة في القضايا المتعلقة بالخصوبة والأبوة والأمومة ومستقبل النمو السكاني والاقتصادي، فضلا عن رعاية الأطفال والرضع.

في المقابل قال تقرير لبيزنس إنسايدرإن ورقة بحثية أنتجتها مبادرة رفاهية السكان وشارك في كتابتها مديرها دين سبيرز تتضمن توقعا بانخفاض معدلات الخصوبة، وإنه من الممكن أن تفرغ البشرية من سكانها بقسوة وذلك ما لم يحدث أي انعكاس في الانخفاض.

كم طفلًا أنجبه إيلون ماسك؟



ويملك إيلون ماسك، شركة إكس "تويتر سابقا" ويدير شركات عديدة أخرى، مثل: شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا، وشركة صناعات الفضاء سبيس إكس.

وأنجب إيلون ماسك ما لا يقل عن 10 أطفال من 3 نساء.

ويقال إن سياسة ماسك في تشجيع الناس على الإنجاب قد أثبتت رغبته في منع زوال ما يعده الرجل "مجتمعا متقدما" من خلال انخفاض خصوبة الموهوبين فكريا.

وذكر بيزنس إنسايدر سابا أن ماسك يعتقد أن الثروة مرتبطة بصورة مباشرة بمعدل الذكاء، وقد حث جميع الرجال الأثرياء الذين يعرفهم على إنجاب أكبر عدد ممكن من الأطفال.

وكان ماسك قد قال في منشور سابق له في منصة إكس، ردا على تقرير بشأن الجدل بخصوص شركة "نيورالينك": "أبذل قصارى جهدي للمساعدة في أزمة نقص السكان".

وأضاف إن معدل المواليد المنهار هو أكبر خطر تواجهه الحضارة حتى الآن.

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