الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

مسروقات ذهبية، فيتو
مسروقات ذهبية، فيتو

أمرت نيابة وسط القاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة قيام سيدة بسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من داخل شقة أحد أقارب زوجها واستعانت بشقيقها في مساعدتها لتنفيذ الجريمة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن (9 جنيهات "ذهب"– 5 غويشــات– 2 سلسلـة – 2 انسيال – 4 حلقان - 3 خواتم - دلايــة) من داخل شقة أحد أقارب زوجها باستخدام نسخة من المفتاح.

Advertisements

 

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأقرت بتسليم المسروقات لشقيقها وألقى القبض عليه وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل السيارة "ملكه" وكذا مشغولات ذهبية أخرى وبعض البطاقات الخاصة بالمجنى عليها.
 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأجهزة الأمنية بالقاهرة التشكيلات العصابية النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة تشكيلات العصابية سرقة المشغولات الذهبية كاميرات المراقبة نيابة وسط القاهرة

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير لـ23 سبتمبر

استعجال تفريغ محادثات سيدتين بتهمة تكوين عصابة لسرقة السيدات بالأميرية

الاستئناف تتسلم ملف تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

تحرك جديد من النيابة بواقعة ربة منزل لقيت مصرعها على يد طليقها في المطرية

استعجال تحليل المخدرات لعاطلين بتهمة حيازة منشطات مجهولة المصدر في مدينة نصر

نص التقرير المروري بمصرع شخصين دهستهما سيارة بطريق السويس

التحفظ على هاتف عامل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالوايلي

خلال ساعات، محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات في الوايلي

الأكثر قراءة

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

أحدث ظهور لجاستن بيبر وزوجته هايلي في لوس أنجلوس (صور)

بعد عطل نظام التشغيل، تويوتا تستأنف اليوم الإنتاج بمصانع التجميع

الإعلان عن جوائز "الأفضل في العام" بالدوري الإنجليزي، وحضور مصري يعوض غياب صلاح

بعد سمية الخشاب، ريم البارودي تتصدر تويتر بعد طلاق أحمد سعد وعلياء، وتعليقات نارية من المتابعين

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 30-8-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

شاهد رقصة كريستيانو رونالدو على طريقة "العرضة" السعودية

فرار أسد من سيارة خاصة يثير الرعب في باكستان ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية