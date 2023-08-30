تفريغ كاميرات المراقبة بواقعة سيدة متهمة بسرقة مشغولات ذهبية من شقة أحد أقارب زوجها

أمرت نيابة وسط القاهرة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة قيام سيدة بسرقة كمية كبيرة من المشغولات الذهبية من داخل شقة أحد أقارب زوجها واستعانت بشقيقها في مساعدتها لتنفيذ الجريمة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط إحدى السيدات لقيامها بسرقة بعض المشغولات الذهبية عبارة عن (9 جنيهات "ذهب"– 5 غويشــات– 2 سلسلـة – 2 انسيال – 4 حلقان - 3 خواتم - دلايــة) من داخل شقة أحد أقارب زوجها باستخدام نسخة من المفتاح.

Advertisements

وبمواجهتها اعترفت بارتكابها الواقعة، وأقرت بتسليم المسروقات لشقيقها وألقى القبض عليه وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمكان إخفائها داخل السيارة "ملكه" وكذا مشغولات ذهبية أخرى وبعض البطاقات الخاصة بالمجنى عليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.