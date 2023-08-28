في ذكرى ميلاده، محمد فوزي ثالث مجددي الموسيقى العربية وهذا سر طرده من الإذاعة

محمد فوزى، مشوار قصير قدم خلاله 400 أغنية و26 فيلما، هو المطرب والملحن والممثل والمنتِج الذى قدَّم أروع الألحان وأروع الأغنيات، ثالث المجددين للموسيقى العربية بعد سيد درويش ومحمد عبد الوهاب، وانفرد بالغناء للطفل في وقت لم يهتم أحدًا، فقدَّم أغنيات: ماما زمانها جاية، ذهب الليل.

ولد الفنان محمد فوزى عبد العال الحو الشهير ـ محمد فوزى ـ في مثل هذا اليوم 28 أغسطس عام 1918 بمدينة طنطا، وهو شقيق الفنانة هدى سلطان، وورث حلاوة الصوت وحب الغناء عن والده، وساعده الملحن مصطفى العقاد الذي كان يعمل ضابط إيقاع بمعهد الموسيقى الذى التحق به، لكنه ترك المعهد ليغنى في الكازينوهات.

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غنى محمد فوزى لأول مرة في مولد السيد البدوي دون علم والده، ومن حياة الموالد بطنطا حضر إلى القاهرة عام 1938 ليبدأ الغناء مع رتيبة وإنصاف رشدي، ثم فرقة بديعة مصابنى، وبسبب حبه لإحدى راقصاتها طردته بديعة من الفرقة فانتقل إلى فرقة فاطمة رشدى.

يوم جديد فى الإذاعة

قدم أول أغنية لعيد الميلاد في السينما المصرية في فيلم "نهاية قصة" مع زوجته مديحة يسرى، وهى بعنوان "يا يوم جديد.. في يوم سعيد.. دا عيد ميلادك أحلى عيد" وعندما قدم الأغنية في الإذاعة كانت النتيجة طرده من الإذاعة بسبب مصطفى رضا مسئول الموسيقى بالإذاعة الذي اعتبر لحن الأغنية تخريبا للموسيقى الشرقية الأصيلة.

اعتماده ملحنا

بعد أن تحقق نجاحه واشتهر محمد فوزى عاد للغناء في الإذاعة فقرر أن يعيد نفس الأغنية التي طرد بسببها من جديد ليرد لها اعتبارها، ثم قدم أشهر أغانيه "شحات الغرام" مع المطربة ليلى مراد، إلى جانب مجموعة أغنياته الدينية والوطنية، ومنها: "بلدي أحبيتك يا بلدي"، واعتُمد ملحنًا بالإذاعة بعد قيام ثورة 23 يوليو عام 1952.

سيف الجلاد بدايته فى السينما

قدَّم محمد فوزى أول أعماله في السينما عام 1944 بدور صغير في فيلم "سيف الجلاد"، قبل أن يسند إليه المخرج محمد كريم دور البطولة في فيلم "أصحاب السعادة" أمام سليمان نجيب ورجاء عبده، لتنطلق رحلته ويؤسس سريعًا شركته السينمائية التي حملت اسم أفلام محمد فوزي عام 1947، وكان فيلم "العقل في إجازة" باكورة أعمالها، حيث اكتشف فيه الفنانة شادية لأول مرة.

كريمة فاتنة المعادى



محمد فوزى هو أول مَن قدَّم الأفلام الملونة في السينما المصرية في فيلم "الحب في خطر" الذى كتب قصته، وقام ببطولته مع صباح عام 1951 ليسبق فيلم "دليلة" لعبد الحليم حافظ بخمسة أعوام

آخر فيلم قدمه هو "ليلى بنت الشاطئ" مع ليلى فوزى التي كان قد تزوجها بعد مديحة يسرى ليتزوج بعدها من كريمة الملقبة بـ"فاتنة المعادي"، أما آخر أغانيه التي لحنها بعنوان "صعبان عليه"، وكانت معدة لتغنيها أم كلثوم ولكن تُوفي قبل أن يكمل لحنها.

نظام حق الاداء العلنى

محمد فوزى مع مديحة يسرى

كان الفنان الراحل محمد فوزى أول مَن وضع نظام حق الأداء العلنى للقضاء على النظام الأجنبى الذى كان مسيطرًا على سوق الغناء حيث لم يكن للمطرب أو الملحن بعد التعاقد أي حق ملكية بمقابل استغلال فنِّه مَهما طبعت الشركة المنتجة من أسطوانات، من خلال مصنعِه للأسطوانات أول مَن وضع نظامًا لحق الأداء العلنى عن الأعمال المنتجة.

أنشأ محمد فوزي أول مصنع للأسطوانات في الشرق أسماه "مصر فون" الذي افتتحه وقتئذ الدكتور عزيز صدقي وزير الصناعة، حيث كانت تعتبر ضربة قاصمة لشركات الإسطوانات الأجنبية التي كانت تبيع الأسطوانة بتسعين قرشًا، بينما كانت شركة فوزي تبيعها بخمسة وثلاثين قرشًا، وأنتجت شركته أغاني كبار المطربين في ذلك العصر مثل أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وغيرهما، ولمنافستها أنشأ محمد عبد الوهاب شركة صوت الفن عام 1960.

تأميم مصرفون محمد فوزى

إلا أن حكومة الثورة أممت "مصر فون" التي يمتلكها محمد فوزى ضمن قرارات التأميم في الستينيات، وكان هذا المصنع نواة لشركة "صوت القاهرة" للصوتيات والمرئيات، وعين محمد فوزى مستشارا فنيا للمصنع شهورا قليلة بعد أن كان مالكا له، ثم صدر قرار بالاستغناء عنه ليصاب بصدمة كبيرة نتج عنها إصابته بمرض غريب احتار الأطباء في تشخيصه وسافر الى الخارج للعلاج لكن دون جدوى حتى رحل في أكتوبر .