الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

خلال ساعات، محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات في الوايلي

محاكمة متهمين، فيتو
محاكمة متهمين، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة عامل لاتهامه بقتل شخص بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة الوايلي. 


كان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغًا من أحد المستشفيات باستقبالها عامل مصاب بجرح نافذ وتوفي متأثرًا بإصابته.

 

وبالانتقال وسؤال والده قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر "يحمل جنسية إحدى الدول" تطورت لتعدي الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته التي أودت بحياته.

 

Advertisements


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وتبين أنه بائع "يحمل جنسية إحدى الدول"، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة "سكين".

 

 وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 

شروط التشديد

ويشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدي مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

 

ارتكاب جناية القتل العمدي

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة، وعلى ذلك لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.

 

كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذي ارتكبه الجاني يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات حيث يستفيد الجاني من عذر قانوني يجعل جريمة القتل، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجاني عقوبة القتل غير العمدي، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الاجراءات القانونية أمن القاهرة بمديرية امن القاهرة جناية القتل العمد جنايات القاهرة عقوبة القتل العمد قسم شرطة الوايلي محكمة جنايات القاهرة منطقة الوايلى

مواد متعلقة

تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق محمد قشمير لـ23 سبتمبر

استعجال تفريغ محادثات سيدتين بتهمة تكوين عصابة لسرقة السيدات بالأميرية

الاستئناف تتسلم ملف تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه في المطرية

تحرك جديد من النيابة بواقعة ربة منزل لقيت مصرعها على يد طليقها في المطرية

استعجال تحليل المخدرات لعاطلين بتهمة حيازة منشطات مجهولة المصدر في مدينة نصر

نص التقرير المروري بمصرع شخصين دهستهما سيارة بطريق السويس

التحفظ على هاتف عامل لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالوايلي

خلال ساعات، محاكمة عامل متهم بقتل شاب بسبب خلافات في الوايلي

الأكثر قراءة

تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

سمية الخشاب تتصدر تويتر بسبب رقصها بعد طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

خبير: انتفاضة بسوق المال فى مصر والمؤشر الثلاثينى الأقوى والأشرس خلال 5 سنوات

كل ما تريد معرفته عن مواعيد الانتخابات الرئاسية المقبلة

بعد سمية الخشاب، ريم البارودي تتصدر تويتر بعد طلاق أحمد سعد وعلياء، وتعليقات نارية من المتابعين

جراحة لأصابع اليد، الكويت تكشف عن حيلة ذكية للوافدين لدخول البلاد وتهددهم بهذا الإجراء

يأبى أن يودعنا دون ترك بصمة، الأرصاد تعلن عودة الموجة الحارة وتنشر بيانا بدرجات الحرارة

كندا ترصد أول إصابة بسلالة شديدة التحور من أوميكرون

Advertisements

منوعات

المزيد

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

شاهد رقصة كريستيانو رونالدو على طريقة "العرضة" السعودية

فرار أسد من سيارة خاصة يثير الرعب في باكستان ( فيديو)

العثور على كنز في نيوزيلندا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية