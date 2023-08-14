الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

السجن 15 عاما لتاجر متهم بقتل زميله بسبب خلافات مالية في الجيزة

السجن 15 عاما لتاجر
السجن 15 عاما لتاجر متهم بقتل زميله، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبة تاجر بتهمة قتل آخر بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، بالسجن المشدد 15 عاما.

تعود تفاصيل القضية لسنة 2021 عندما تلقى قسم شرطة أبو النمرس بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بالأسلحة النارية في دائرة القسم انتهت بمقتل تاجر.

على الفور انتقل رجال مباحث القسم إلى مكان الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبعد تقنين الإجراءات والتحريات تمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم بحوزته السلاح المستخدم في الواقعة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم إحالة إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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اعترافات المتهم بقتل نجلة شقيقه في أكتوبر

أمرت نيابة الجيزة باستعجال تقرير الطب الشرعي في حادث قتل طفلة على يد عمها في أكتوبر، وذلك لكشف ملابسات الحادث.

وأدلى المتهم بقتل ابنة شقيقه البالغة من العمر 3 سنوات في منطقة أكتوبر بالجيزة باعترافات تفصيلية في التحقيقات.

 

واعترف المتهم بأنه تعدى على المتوفاة بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان، مشيرا إلى أنه "تولى تربية الطفلة وشقيقها عقب وفاة والدهما، وأخذهما إلى مسكنه للعيش مع أسرته".

وأكد المتهم أنه كان لا يقصد قتلها بل كان يتعدى عليها بالضرب المبرح بسبب خوفه عليها هي وشقيقها، ولكنها كانت لا تسمع كلامه وتخرج دون علمه.

 

وكشفت التحقيقات أن المتهم كان يتعدى على الضحية، ويعذبها بهدف تأديبها مبررًا ذلك بخروجها من المنزل دون استئذان.

وأمرت نيابة الجيزة بتجديد حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.

 

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى متضمنًا تعدى أحد الأشخاص وزوجته على طفلة مما أدى إلى وفاتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 29 يوليو الماضى تبلغ لقسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها طفلة 3 سنوات فاقدة الوعى مصابة بعدة حروق وسحجات متفرقة بالجسم، وتوفيت متأثرة بإصابتها.

أمكن تحديد مرتكب الواقعة عم الطفلة مقيم بدائرة القسم، وتم ضبطه وأقر بأن الطفلة المذكورة وشقيقيها مقيمون صحبته عقب وفاة والديهم.

واعترف بتعديه عليها بالضرب وإحداث ما بها من إصابات بقصد تأديبها لخروجها من المنزل دون استئذان.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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