جريمة جديدة للاحتلال، هدم منزل فلسطيني، ووقف بناء 17 بيتا بالضفة واعتقال فتاتين

في جريمة جديدة، قام جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بهدم منزل فلسطيني، ووزع إخطارات بوقف العمل والبناء في 17 منزلًا جنوب ووسط الضفة الغربية، بالتزامن مع اعتقال فتاتين فلسطينيتين شرقي القدس.

ووسط حزنه الشديد، قال صاحب المنزل المتضرر بدر سلطان: "إن الجيش الإسرائيلي هدم منزله المكون من طابقين والواقع في منطقة البْويرة شرقي مدينة الخليل".

ملف المنزل لدى المحاكم الإسرائيلية

وأكد أن عملية الهدم تمت رغم وجود ملف المنزل لدى المحاكم الإسرائيلية، منذ بنائه قبل نحو عام ونصف.

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وأشار إلى أن مساحة كل طابق تقدر بنحو 250 مترًا مربعًا، وأن مبرر هدمه هو تشييده في المنطقة "ج"، وعدم الحصول على ترخيص إسرائيلي.

إخطارات بوقف العمل في 17 منزلًا

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي وزع إخطارات "بوقف العمل والبناء في 17 منزلًا غرب مدينة أريحا"، دون توضيح الأسباب.

وأكدت أن "قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الديوك التحتا، ووزعت إخطارات بوقف العمل والبناء في هذا العدد من المنازل وسط القرية، بعضها مأهول ومشيد منذ سنوات، والبعض الآخر قيد الإنشاء".

وتتعمد سلطات الاحتلال منع البناء أو استصلاح الأراضي في المناطق المصنفة "ج"، دون تراخيص من قبلها، والتي من شبه المستحيل الحصول عليها، وفق تقارير حقوقية.

يشار إلى أن اتفاقية أوسلو (1993)، صنفت أراضي الضفة إلى 3 مناطق: "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و"ب" تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و"ج" تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية، وتقدر بنحو 60% من مساحة الضفة.

اعتقال فتاتين فلسطينيتين

من جانب آخر، كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (وهي منظمة فلسطينية حكومية) أن شرطة الاحتلال اعتقلت، اليوم الثلاثاء، فتاتين فلسطينيتين في محيط تجمع الخان الأحمر الفلسطيني شرقي القدس.

وأوضحت في بيان مقتضب: "قوات الاحتلال تعتقل الفتاتين إيمان ونسرين عيد جهالين من الخان الأحمر، خلال اعتداء المستوطنين على الأطفال أثناء الرعي في محيط الخان الأحمر".

"فدا الوطن".. هدم منزل الفلسطيني بدر سلطان التميمي بمنطقة البويرة شرق الخليل بحجة البناء دون ترخيص. pic.twitter.com/09ymkclk6a — وكالة الرأي (@alrayps) August 29, 2023

فيما نشرت وسائل إعلام محلية مقاطع فيديو أحدها لأفراد الشرطة الإسرائيلية وهم يحتجزون طفلًا، وآخر أثناء سحبهم إحدى الفتاتين.

وفي السياق، تعّرض تجمع "واد السيق" السكاني شرق رام الله، للاعتداء من قبل مستوطنين. وقال المشرف العام لمنظمة "البيدر" للدفاع عن حقوق البدو حسن مليحات، إن "جيش الاحتلال اعتقل ثلاثة شبان من التجمع البدوي، واعتدوا بشكل وحشي على السكان هناك".

وفي ملف آخر، حذر رئيس الشاباك الإسرائيلي رونان بار المستوى السياسي من أن الاكتظاظ داخل السجون من شأنه أن يعيق بشكل كبير تنفيذ اعتقالات خطيرة في الضفة الغربية بحسب وصفه.

ضيق المساحة في السجون

ونظرا للكثافة العالية وضيق المساحة في السجون، سجون الأسرى الأمنيين، سوف تضر بالاعتقالات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي والشاباك، في ظل موجة العمليات والتوترات الأمنية في الضفة الغربية.

ويحول القانون الذي مرره بن غفير في الكنيست يلغي بشكل كامل آلية الإفراج الإداري عن الأسرى الأمنيين بحسب صحيفة "يسرائيل هيوم".