الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

الموسيقار هاني شنودة يُبدع على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية

الموسيقار هاني شنودة،
الموسيقار هاني شنودة، فيتو

أحيا الموسيقار القدير هاني شنودة مساء اليوم حفلًا موسيقيًا على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي العشرون، وذلك وسط حضور جماهيري ضخم.

استهل الموسيقار هاني شنودة الحفل مؤكدًا  أن جمهور الإسكندرية يتمتع بذائقة فنية خاصة، وأن حفلته علي خشبة مسرح مكتبة الإسكندرية لها طابع خاص بالنسبة له خاصة بعد ترشيح المكتبة لاسمه لنيل جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون، كما تقدم بالشكر للدكتور أحمد زايد؛ مكتبة الإسكندرية علي تشريحه لتلك الجائزة وحضوره الحفل.

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وقدم شنودة خلال الحفل عدد من المقاطع الموسيقية المميزة مثل "الأفوكاتو"، "أنا بعشق البحر"، "المشبوه"، "بحلم معاك"، "ما تحسبوش يا بنات"، "لما كان البحر أزرق"، رومانس للفيولينة"، بونجور يا بحر"، "فُتَّك بخير يا وطني"، "سيرينادا للتشيللو"، "ماشية السنيورة"، "شمس الزناتي" وغيرها من المقاطع الموسيقية المميزة، وذلك بمشاركة أوركسترا مكتبة الإسكندرية، وغناء مني العطار وتينا عدلي وسيف خالد.

جدير بالذكر أن مكتبة الإسكندرية تنظم مهرجان الصيف الدولي هذا العام في دورته العشرين خلال الفترة من 3 أغسطس إلى 1 سبتمبر 2023، وتستضيف من خلال المهرجان نخبة كبيرة من الفنانين والأدباء والشعراء من مصر وخارجها أيضًا. ويدعم المهرجان بشكل خاص الفرق الشبابية المتميزة وأعمالهم، بالإضافة إلى مشاركة كبار الفنانين المصريين، كما يهدف المهرجان إلى دعم وإحياء فنون المدينة المتوسطية العريقة وإحياء دورها الرائد على مدار التاريخ للفنون والثقافة.

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