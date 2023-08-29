في غياب بوتين، مراسم دفن سرية لقائد فاجنر تحت حراسة الشرطة الروسية

ترددت أنباء في روسيا حول دفن قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين، فيما أعلن الناطق باسم مجموعة فاجنر الروسية، اليوم الثلاثاء، أن مراسم وداع قائد المجموعة يفجيني بريجوجين، قد أقيمت سرا.

مراسم وداع يفجيني بريجوجين

وأوضح الناطق باسم فاجنر في بيان مقتضب نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن "مراسم وداع" لقائد المجموعة يفجيني بريجوجين، الذي لقي حتفه في حادث تحطم طائرة الأسبوع الماضي، قد أقيمت سرا.

وداع زعيم فاجنر

إلى ذلك، نقلت أسوشيتد برس عن البيان: "أولئك الذين يريدون وداع" زعيم فاجنر، عليهم أن يتوجهوا إلى مقبرة بوروخوفسكوي في سانت بطرسبرج، مسقط رأسه.

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يشار إلى أن تقارير إعلامية سابقة حول الجنازة كانت قد أشارت إلى أن مقابر أخرى في محيط المدينة تعد مواقع محتملة لدفن بريجوجين، الذي جرت مراسم دفنه محاطة بالسرية، ولم يتضح من البيان ما إذا كان بريجوجين قد تم دفنه بالفعل، أم أنه لم يتم دفنه بعد.

تشديدات أمنية حول مقبرة سيرافيموفسكوي

وذكرت مصادر أن مقبرة سيرافيموفسكوي في مدينة سانت بطرسبرج الروسية تخضع حاليا لحراسة الشرطة، مع إغلاق الطرق في المنطقة المحيطة بها، وفق ما ذكرت CNN، من المنطقة.

وجاءت الإجراءات الأمنية المشددة وسط تكهنات قنوات تيليجرام المحلية بأن رئيس شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين قد يتم دفنه في مقبرة سيرافيموفسكوي، والتي عادة ما تكون مخصصة للدفن العسكري.

فلاديمير بوتين لا يعتزم الحضور

إلا أن المصادر الرسمية لم تحدد تاريخ أو مكان جنازة بريجوجين، ولا ما إذا كان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين يعتزم الحضور.

من جانبه، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أمس الاثنين، إنه لا علم له بموعد وترتيبات الجنازة، مؤكدا أن القرارات المتعلقة بالمراسم سيتم اتخاذها بالتشاور مع الأسرة.

وفاة زعيم شركة فاجنر العسكرية

يذكر أن لجنة التحقيق الروسية، أعلنت يوم الأحد الماضي، أنه تم التعرف على رفات جميع الركاب العشرة الذين كانوا على متن طائرة يفجيني بريجوجين التي تحطمت، الأربعاء الماضي، مما يؤكد وفاة زعيم شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة.

وورد في بيان مقتضب نُشر على قناة تيليجرام التابعة للجنة: "كجزء من التحقيق في حادث تحطم الطائرة في منطقة تفير، تم الانتهاء من الفحوصات الجينية الجُزيئية".

التعرف على هويات القتلى العشرة

وأوضح البيان: "وفقا للنتائج التي توصلوا إليها، تم التعرف على هويات جميع القتلى العشرة، والذين تتوافق هوياتهم مع القائمة المذكورة على متن الرحلة".

وكان قد تم إدراج اسم بريجوجين ضمن الركاب على متن الطائرة، بحسب ما كانت قد أفادت السلطات الروسية.

وكان الكرملين قد أعلن، صباح اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لن يحضر جنازة قائد فاجنر بريجوجين، وذلك حسبما أفادت شبكة وقناة “سكاي نيوز” عربية.

الفحوصات والاختبارات الجينية جارية

والأسبوع الماضي قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إن جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الاختبارات الجينية، جارية لتحديد ما إذا كان زعيم فاغنر يفجيني بريجوجين، قُتل في حادث تحطم الطائرة بالقرب من منطقة تفير، الأربعاء الماضي.

وأضاف بيسكوف للصحفيين حينها أن الرئيس بوتين قال إنه سيتم الآن إجراء جميع الفحوصات اللازمة، بما في ذلك الفحص الجيني".

ولقي بريجوجين الذي كان أحد المقربين من بوتين وأصبح "خائنا"، الأربعاء الماضي، مصرعه، بعد شهرين من إصدار أمر لقواته بإطاحة القيادة العسكرية الروسية، فيما اعتبره المراقبون أكبر تحدٍ لسلطة بوتين منذ وصوله إلى السلطة.

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