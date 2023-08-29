الصحة تكشف موعد الانتهاء من تطوير مستشفى بولاق الدكرور

يخضع مستشفى بولاق الدكرور العام لأعمال إنشاءات ضمن خطة وزارة الصحة لتطوير عدد من المنشآت الصحية تمهيدا لدخولها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الصحة أن المرضى الذين يحصلون على خدمات طبية بمستشفى بولاق الدكرور يتم توزيعهم على المستشفيات مجاورة، مشيرا إلى أن العيادات الخارجية بها مستمرة في العمل واستقبال المرضى.

أوضح أنه من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير في يونيو 2024، ويتم إنشاء المبنى الرئيسي للمستشفى على مساحة أكثر من 3 آلاف متر ويتكون من دور أرضى و6 أدوار متكررة.

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وأشار إلى أن عملية تطوير مستشفى بولاق الدكرور بهدف التطوير الشامل لتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ويضم المبنى الجديد غرف عناية مركزة للأطفال وحضانات وقسم للغسيل الكلوى وقسم النساء التوليد واقامة داخلية وغرف عمليات وذلك بإجمالي 225 سريرا.

كما تشمل خطة التطوير أيضا مبنى العيادات الخارجية والمقام على مساحة 400 متر يضم 18 عيادة بها كافة التخصصات.

مشروع تطوير مستشفى بولاق الدكرور

كان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان،أعلن تقديم 407 آلاف و61 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 28 أغسطس، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة» تضمنت 11 ألفا و310 خدمات، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة -في أول زيارة- فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 29 ألفا و649 خدمة.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ3 آلاف و87 طفلا، فيما قدمت 32 ألفًا و273 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن الحملة قدمت 3 آلاف و172 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و445 خدمة لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، كما تم علاج 1262 مواطنا، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ7 آلاف و735 مواطنا.

وقال «عبدالغفار» إن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملء 16 ألفا و665 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 7 آلاف و229 مواطنا.

وتابع «عبدالغفار» أن عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 77 ألفا، و714 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 70 ألفا، و663 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 137 ألفا و775 طفلا.

واستطرد «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و12 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف «عبدالغفار» أن حملة «100 يوم صحة» قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 55 ألفا و800 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا «عبدالغفار» جميع المواطنين إلى التوجه لمقرات تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن «15335».