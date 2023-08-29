الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

إزالة مكمورة فحم على مساحة 200 متر بمركز كوم حمادة في البحيرة (صور)

إزالة مكمورة فحم
إزالة مكمورة فحم بمحافظة البحيرة، فيتو

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده بمحافظة البحيرة برئاسة محسن الجندي بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة بازالة مكموره فحم على مساحة 200 م بقرية البريجات بحوض سفح الجبل بالمنطقة الحدودية مع  قريةام صابر  بمركز بدر لمخالفة الإشتراطات البيئية.

هذا ووجهت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف حملات المرور الميداني على المكامير العشوائية بنطاق المحافظة ومراعاة كافة الإشتراطات والمعايير البيئية المقررة في هذا الشأن للحفاظ على البعد الصحي للمواطنين وتعظيم الفوائد الإقتصادية لمكامير الفحم المطورة.

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ويأتي ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة لدعم المشروعات صديقة البيئة والتى تعمل على تقليل مسببات التلوث ومنها مكامير الفحم النباتية المطورة، وإزالة مكامير الفحم العشوائية الغير مطورة بنطاق المحافظة. 

إزالة مكمورة فحم بمحافظة البحيرة، فيتو
إزالة مكمورة فحم بمحافظة البحيرة، فيتو
إزالة مكمورة فحم بمحافظة البحيرة، فيتو

وفي إطار منفصل، واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية  بالمحافظة حملات تموينية أسفرت عن ضبط غلق مخبزين لمدة شهر لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار 24 جرام للرغيف الواحد وتحرير 20 محضر متنوعين فى مجال المخابز بمركز دمنهور.

كما تمكنت إدارة تموين النوبارية من ضبط مصنع لحيازته 2500 كيلو جرام ملح طعام منتهي الصلاحية وغير صالح للاستهلاك الآدمى وضبط مصنع بلاستيك لحيازته 2000 كجم جرام مواد خام مجهولة المصدر ومصنع لحيازته 5000 لتر سولار تم تجميعهم من السوق السوداء بدون تصريح من مديرية التموين، كما تم تحرير 3 محاضر سجائر بيع بأزيد من السعر الرسمي و4محاضر عدم الإعلان عن الاسعار.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط 70 اسطوانة غاز كبيرة مملوئة بأحد مصانع الطوب يقوم باستخدام  اسطوانات الغاز فى غير الغرض المخصص لها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


كما تم ضبط 3 مخابز بلدية لتصرفهم فى 67 شيكارة دقيق بلدى مدعم بالبيع فى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعه و5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و4 مخابز لانتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات  و7 مخابز لعدم الاعلان عن مواعيد تشغيل المخبز وكذا وزن وقطر وسعر الرغيف المنتج ولعدم وجود سجل زيارات المخبز، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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البحيرة كوم حمادة إزالة مكمورة مكمورة فحم نائب محافظ البحيرة

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