الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

السياحة والآثار توضح حقيقة غرق فندق عائم بكورنيش الأقصر

فندق عائم، فيتو
فندق عائم، فيتو

كشفت وزارة السياحة والآثار حقيقة فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لحادث غرق وميل فندق عائم على كورنيش الأقصر.

 

وأكد محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، عدم صحة ما تردد، وأن هذا الفندق لم يغرق ولم يُبحر من الأساس، وأنه متوقف تمامًا عن العمل منذ عام ٢٠١٠، ولم يتم تجديد الترخيص السياحي الخاص به منذ ذلك الوقت وحتى تاريخه، وليس لديه أى رخصة تشغيل سياحي سارية من وزارة السياحة والآثار، ولم يستقبل أي نزلاء مصريين أو أجانب منذ أكثر من ١٣ عاما.

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غرق فندق عائم بالأقصر

وأشار إلى أنه قبل واقعة الميل، تواجد الفندق المذكور بالورشة على مدار الفترة السابقة لإجراء أعمال التطوير والتجديد اللازمة حتى يتسنى له العمل خلال الموسم الشتوي المقبل، وذلك بعد أن يتم التأكد من انتهاءه من هذه الأعمال ومن ثم إجراء المعاينات اللازمة له من وزارة السياحة والآثار وتجديد الترخيص الخاص به، مؤكدًا على أنه لم يتم إجراء أية معاينات لإعادة التشغيل من قبل الوزارة حتى الآن ولم يحصل الفندق على أي ترخيص تشغيل سياحي من الوزارة.

وأوضح محمد عامر أن الفندق تعرض لهذا الميل أثناء وقوفه تمهيدًا لبدء إجراء المعاينات الخاصة بتشغيله من قبل بعض الجهات المعنية وذات الصلة. 
مراحل تشغيل الفندق

ومن جانبها، أوضحت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للنقل النهري بأن الفندق العائم المذكور كان متوقف عن العمل منذ عام 2010، وكان قد تقدم مالكه بطلب للهيئة لإصلاحه وتم السماح له برفع الوحدة على الجفاف باحدى الورش المتخصصة والمعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهري.

هيئة النقل النهري

وأنه بعد الانتهاء من رفع كفاءتها وإصلاحها تمت المعاينة من قبل هيئة النقل النهري والتي أعطت لها تصريح مؤقت بمغادرة ترسانة إصلاح الوحدات النهرية إلى المرسى الخاص بها وذلك يوم 23/8/2023 لحين استكمال باقي التراخيص اللازمة من قبل باقي الجهات المعنية وذات الصلة.

وأشارت هيئة النقل النهري أنه أثناء توقف الفندق العائم بالمرسى بين وحدتين عائمتين حدث لها ميل على أحد جانبيها أدى إلى استقرارها على قاع المرسى بدون غرق كامل.

وأشارت الهيئة العامة للنقل النهري أنها في انتظار قرار النيابة العامة لتحديد أسباب ميل الفندق العائم.

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