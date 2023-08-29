الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

الأوراق المطلوبة للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي بنقابة المهندسين

نقابة المهندسين،
نقابة المهندسين، فيتو

أعلنت نقابة المهندسين، برئاسة المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين عن الأوراق المطلوبة من العضو وأسرته للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي.

وأوضحت نقابة المهندسين أن الأوراق المطلوبة من المهندس وأسرته للاشتراك في مشروع معاش العجز الصحي جاءت كالآتي: 

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة الكارنية أو إيصال آخر سداد اشتراك النقابة.
- عدد 2 صورة شخصية.

- تحديد الموقف من السفر بالخارج.

- خطاب من البنك بالموافقة على تحويل المعاش.

Advertisements

- عدد 2 برينت تأمينات عام وخاص - وحكومي.

- تقرير طبي.

الأوراق المطلوبة للقيد في نقابة المهندسين للمرة الأولى، الكليات الحكومية والخاصة

أعلنت نقابة المهندسين برئاسة المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين،عن الأوراق المطلوبة للتسجيل في النقابة لأول مرة وأوضحت نقابة المهندسين أن الأوراق المطلوبة بالنسبة للجامعات الحكومية كالآتي: 

- أصل شهادة التخرج موضح بها جميع الأختام.
- أصل بطاقة الرقم القومي + صورة منها على ورقة A4.
- صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه حديث موجه إلى النقابة".
- صورة شخصية.
- حضور المهندس شخصيا "لا يجوز لأي شخص أن ينوب عنه".
- شراء دمغة هندسية بقيمة 10 جنيهات تلصق على طلب القيد.

المعاهد الخاصة والأكاديميات

وبالنسبة للأوراق المطلوبة للجامعات والمعاهد الخاصة والأكاديميات:

- أصل شهادة التخرج موضح بها جميع الأختام.
- أصل شهادة المعادلة. 
- صورة شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. 
- أصل بطاقة الرقم القومي + صورة منها على ورقة A4.
- - صحيفة الحالة الجنائية "فيش وتشبيه حديث موجه إلى نقابة المهندسين".
- صورة شخصية.
- حضور المهندس شخصيا "لا يجوز لأي شخص أن ينوب عنه".
- شراء دمغة هندسية بقيمة 10 جنيهات تلصق على طلب القيد.

رسوم القيد لخريجي 2022

وأعلنت نقابة المهندسين رسوم القيد لخريجي عام 2022 كالآتي:

- الجامعات الحكومية 1145 جنيها 
- الجامعات الحكومية "ساعات معتمدة" 1495 جنيها 
- الجامعات الخاصة 2645 جنيها 
- الأكاديميات الخاصة 2645 جنيها 
- المعاهد الخاصة 2495 جنيها 
- الجامعة الأمريكية 3395 جنيها 
- الجامعة الفرنسية 3695 جنيها 
- مؤهل من الخارج 5115 جنيها 
- الخريجين العرب 10415 جنيها 
يضاف مبلغ 70 جنيها عن كل سنة سابقة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

المهندسين نقابة المهندسين المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين مشروع معاش العجز الصحي

مواد متعلقة

تأجيل دعوى إعلان سحب الثقة من نقيب المهندسين لـ14 يناير 2024

شعبة الميكانيكية بنقابة المهندسين تنظم ندوة حول تقنيات الطاقة الشمسية الحرارية

بعد رفع منحة الزواج، تعرف على منح نقابة المهندسين وقيمتها

اليوم، نظر دعوى إعلان سحب الثقة من نقيب المهندسين

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على شراء عائلة الرئيس الأوكراني فيلا في الجونة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

أنغام تكشف عن موقف صعب تسبب في كراهيتها لوالدها (فيديو)

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

عماد البناني يكشف موقفه من تقسيط غرامة كهربا

بعد الإعلان عن عدم طرحه على بطاقات التموين.. أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 30-8-2023 في مصر

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على كنز في نيوزيلندا

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب.. أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية والحسد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

المزيد
الجريدة الرسمية