بعد عطل نظام التشغيل، تويوتا تستأنف اليوم الإنتاج بمصانع التجميع

تستأنف شركة تويوتا موتور العمليات في مصانع التجميع التابعة لها في اليابان اليوم الأربعاء، بعدما أدى عطل في نظام الإنتاج إلى توقف التشغيل المحلي في أكبر شركة لصناعة السيارات بالعالم من حيث المبيعات.

وقالت الشركة إنها ستستأنف عمل 25 خط إنتاج في 12 مصنعًا بسوقها المحلية، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء على أن يتم تشغيل مصنعيها الآخرين اعتبارًا من بعد الظهر، وفق "رويترز".

هجوم إلكتروني

وتواصل الشركة التحري لمعرفة سبب العطل الذي قالت إنه "ليس ناجمًا عن هجوم إلكتروني على الأرجح"، وتشير حسابات رويترز إلى أن الأربعة عشر مصنعا تمثل مجتمعة نحو ثلث الإنتاج العالمي للشركة.

وقال متحدث باسم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، إنها لم تتمكن من طلب المكونات بسبب خلل في نظام الإنتاج، مضيفا أنه "ليس ناجما عن هجوم إلكتروني على الأرجح" وأن الشركة تتحرى السبب.

وعلقت تويوتا العمليات في 12 من مصانعها اعتبارًا من صباح أمس، مع بقاء 2 يعملان.

وقال المتحدث إن العمل سيتوقف في جميع المصانع الأربعة عشر في النوبة الثانية، مضيفا أنه لم يتضح بعد حجم الإنتاج المفقود، وتشير حسابات رويترز إلى أن الأربعة عشر مصنعا تمثل مجتمعة نحو ثلث الإنتاج العالمي للشركة.



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خسارة 13 ألف سيارة تويوتا بعد عطل الإنتاج اليوم

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي في اليابان لعلامات الشركة التجارية، باستثناء دايهاتسو وهينو، نحو 13500 سيارة في النصف الأول، بناء على حسابات رويترز لأيام العمل باستثناء العطلات.

وتوقفت العمليات في تويوتا العام الماضي عندما تعرض أحد مورديها لهجوم إلكتروني. وتسبب ذلك التعطل الذي استمر يوما واحدا في خسارة إنتاج بلغت نحو 13 ألف سيارة.

وتويوتا رائدة في إدارة المخزون في الوقت المناسب، مما يبقي التكاليف منخفضة ولكنه يعني أيضا أن الارتباك في السلاسل اللوجستية يمكن أن يعرض الإنتاج للخطر.

تصريف المياه المشعة

وتعطل الإنتاج هذا هو أحدث ضربة للشركات اليابانية. فقد أبلغ بعض الشركات والمقار الحكومية اليابانية عن سيل من المكالمات الهاتفية المزعجة في الأيام القليلة الماضية، والتي قالت الحكومة إن مصدرها الصين على الأرجح، وذلك بعد تصريف المياه المشعة المعالَجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادي.

انخفضت أسهم تويوتا 0.21 %إلى 2431.5 ين عند الإغلاق.