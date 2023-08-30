الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بعد عطل نظام التشغيل، تويوتا تستأنف اليوم الإنتاج بمصانع التجميع

تويوتا، فيتو
تويوتا، فيتو

تستأنف شركة تويوتا موتور العمليات في مصانع التجميع التابعة لها في اليابان اليوم الأربعاء، بعدما أدى عطل في نظام الإنتاج إلى توقف التشغيل المحلي في أكبر شركة لصناعة السيارات بالعالم من حيث المبيعات.

وقالت الشركة إنها ستستأنف عمل 25 خط إنتاج في 12 مصنعًا بسوقها المحلية، اعتبارًا من صباح اليوم الأربعاء على أن يتم تشغيل مصنعيها الآخرين اعتبارًا من بعد الظهر، وفق "رويترز".

 

هجوم إلكتروني

وتواصل الشركة التحري لمعرفة سبب العطل الذي قالت إنه "ليس ناجمًا عن هجوم إلكتروني على الأرجح"، وتشير حسابات رويترز إلى أن الأربعة عشر مصنعا تمثل مجتمعة نحو ثلث الإنتاج العالمي للشركة.

وقال متحدث باسم أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، إنها لم تتمكن من طلب المكونات بسبب خلل في نظام الإنتاج، مضيفا أنه "ليس ناجما عن هجوم إلكتروني على الأرجح" وأن الشركة تتحرى السبب.

وعلقت تويوتا العمليات في 12 من مصانعها اعتبارًا من صباح أمس، مع بقاء 2 يعملان.

 وقال المتحدث إن العمل سيتوقف في جميع المصانع الأربعة عشر في النوبة الثانية، مضيفا أنه لم يتضح بعد حجم الإنتاج المفقود، وتشير حسابات رويترز إلى أن الأربعة عشر مصنعا تمثل مجتمعة نحو ثلث الإنتاج العالمي للشركة.
 

Advertisements



خسارة 13 ألف سيارة تويوتا بعد عطل الإنتاج اليوم

وبلغ متوسط الإنتاج اليومي في اليابان لعلامات الشركة التجارية، باستثناء دايهاتسو وهينو، نحو 13500 سيارة في النصف الأول، بناء على حسابات رويترز لأيام العمل باستثناء العطلات.

وتوقفت العمليات في تويوتا العام الماضي عندما تعرض أحد مورديها لهجوم إلكتروني. وتسبب ذلك التعطل الذي استمر يوما واحدا في خسارة إنتاج بلغت نحو 13 ألف سيارة.

وتويوتا رائدة في إدارة المخزون في الوقت المناسب، مما يبقي التكاليف منخفضة ولكنه يعني أيضا أن الارتباك في السلاسل اللوجستية يمكن أن يعرض الإنتاج للخطر.

 

تصريف المياه المشعة

وتعطل الإنتاج هذا هو أحدث ضربة للشركات اليابانية. فقد أبلغ بعض الشركات والمقار الحكومية اليابانية عن سيل من المكالمات الهاتفية المزعجة في الأيام القليلة الماضية، والتي قالت الحكومة إن مصدرها الصين على الأرجح، وذلك بعد تصريف المياه المشعة المعالَجة من محطة فوكوشيما للطاقة النووية في المحيط الهادي.

انخفضت أسهم تويوتا 0.21 %إلى 2431.5 ين عند الإغلاق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

الاقتصادي الصيني الانتاج المحلى إنتاج سيارات تويوتا سيارات تويوتا شركة تويوتا شباه الموصلات سيارة تويوتا

الأكثر قراءة

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

تحطيم زجاج و22 غرزة طبية، تفاصيل خناقة الشوارع بين جونيور أجايي ومسؤولى سموحة

أحدث ظهور لجاستن بيبر وزوجته هايلي في لوس أنجلوس (صور)

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

انقلاب في الجابون عقب إعلان فوز على بونجو بولاية ثالثة

بعد سمية الخشاب، ريم البارودي تتصدر تويتر بعد طلاق أحمد سعد وعلياء، وتعليقات نارية من المتابعين

سعر آيفون xs max مستعمل

الإعلان عن جوائز "الأفضل في العام" بالدوري الإنجليزي، وحضور مصري يعوض غياب صلاح

Advertisements

منوعات

المزيد

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

شاهد رقصة كريستيانو رونالدو على طريقة "العرضة" السعودية

فرار أسد من سيارة خاصة يثير الرعب في باكستان ( فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية