تويوتا توقف الإنتاج في 12 مصنعا باليابان بسبب عطل في النظام

شركة تويوتا موتور، ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) اليوم الثلاثاء أن شركة تويوتا موتور أوقفت عملياتها في 12 مصنعًا في اليابان بسبب عطل في النظام.

وقالت الهيئة إنه لم يتضح بعد موعد استعادة النظام.

وأفادت (إن. إتش. كيه)بأن جميع المصانع المحلية تأثرت باستثناء مياتا في فوكوكا غرب اليابان ودايهاتسو التابع لتويوتا في كيوتو.

وتوقفت العمليات في أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات العام الماضي عندما تعرض أحد مورديها لهجوم إلكتروني.

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انخفضت أسهم تويوتا 0.3 بالمئة إلى 2429 ينا في التعاملات المبكرة في بورصة طوكيو.

إنتاج سيارات تويوتا التجارية

قالت شركة تويوتا موتور، إن إنتاجها العالمي فى يونيو الماضي ارتفع بنسبة 35% عن الفترة المقابلة من العام السابق إلى رقم قياسي بلغ 947,874 سيارة، مع استمرار تحسن الإمدادات التي كانت قد تعطلت بسبب بالوباء، في حين ارتفعت المبيعات بنسبة 11%.



بلغ إنتاج السيارات التي تحمل علامة "تويوتا" التجارية وطرازات "لكزس" 847,000 سيارة، وفقًا لبيان يوم الخميس، بما يتماشى على نطاق واسع مع توقعات الشركة، بحسب وكالة بلومبرج.

وعند احتساب السيارات من العلامات التجارية "دايهاتسو موتور" و"هينو موتورز" تكون "تويوتا" فإنه يظهر لنا أنها قد باعت 906715 سيارة عالميًّا الشهر الماضي.

سيارات C-HR موديل 2024

وفي سياق آخر، توفر شركة تويوتا، العديد من الخيارات الأنظمة في سيارات C-HR موديل 2024 بمجموعة الدفع الهجينة حيث تتبنى سيارة الجيل الثاني تصميمًا مختلفًا إلى حد كبير دون أن تفقد فخامة سابقتها التي أثبتت شعبيتها في قطاع التقاطع الصغير المزدحم.

وتحصل سيارات تويوتا 2024 C-HR على جنوط 20 بوصة بالإضافة إلى وظيفة طلاء بلونين. قطعت تويوتا شوطًا إضافيًّا لتقليل خطوط الإغلاق ودمج الكاميرات وأجهزة الاستشعار وغسالات المصابيح الأمامية بشكل أفضل لإعطاء الجسم مظهرًا أكثر سلاسة لتصميم أنظف مع هوائي محسَّن.

ومن حيث الأبعاد، يبلغ طول الطراز الجديد 4360 ملم وعرضه 1830 ملم وإما 1558 ملم أو 1564 ملم اعتمادًا على الإصدار، وتبلغ مساحة قاعدة العجلات 2640 مم.