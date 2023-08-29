الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

عاشق العناكب والعقارب، أدهم هاني ابن البحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية (فيديو)

أدهم هاني يكشف أسرار
أدهم هاني يكشف أسرار الحيوانات البرية، فيتو

استطاع الشاب ادهم هاني صاحب الـ20 عاما ابن محافظة البحيرة أن يحقق انتشارا في وقت قصير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تربية الحيوانات البرية مثل العقارب والثعابين والعناكب السامة، التي يجد بها هوايته المفضلة من استكشاف وجمع عدد كبير من الحيوانات البرية من البيئة المحيطة به والتعرف أكثر عن عالم البرية المثير.

وبجملة "خبير الحياة البرية" خلال فيديوهاته، استطاع أن يجذب عدد كبير من المتابعين خلال وقت قصير الذين يريدون التعرف أكثر عن الحياة البرية وأسرارها وكيفية تربية الحيوانات التي تصل خطورتها إلى الموت في بعض الأحيان، وخاصة أن عالم تربية الحيوانات السامة مثير للبعض.

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أدهم هاني صانع محتوي بالبحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية وخطورتها، فيتو
أدهم هاني صانع محتوي بالبحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية وخطورتها، فيتو
أدهم هاني صانع محتوي بالبحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية وخطورتها، فيتو

 بدأ هاني هوايته منذ عدة سنوات عندما كان عمره 12 عاما ووجد شغفه في استكشاف الطبيعة والبيئة المجاورة له خاصة بيئته الرملية بمركز إدكو المليئة بالزواحف والكائنات البرية السامة، وبدأ بتربية الصقور الجارحة منذ سبعة سنوات ومن ثم بدأ بتربية وإقتناء العناكب والعقارب السامة بأشكالها وألوانها المختلفة.

وأكد أن تربية تلك الحيوانات تحتاج إلى علم وبحث كبير ليس فقط لمجرد الهواية، بل قام بالبحث لمعرفة وجمع معلومات اكثر خاصة بتربية الحيوانات حتى يستطيع التعامل الكامل معاها دون حدوث أي إصابة أو تقليل الخطر.

واضاف أنه يربي حيوانات مثل العقارب والعناكب والورل النيلي والثعابين  بالإضافة إلى تربية الزواحف، كما أنه برع في تحنيط عدد من هياكل الحيوانات.

أدهم هاني صانع محتوي بالبحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية وخطورتها، فيتو
أدهم هاني صانع محتوي بالبحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية وخطورتها، فيتو
أدهم هاني صانع محتوي بالبحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية وخطورتها، فيتو
أدهم هاني صانع محتوي بالبحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية وخطورتها، فيتو
أدهم هاني صانع محتوي بالبحيرة يكشف أسرار الحيوانات البرية وخطورتها، فيتو

مضيفًا أن جميع العناكب تاكل الحشرات مثل الدود والصراصير كوجبة غذائية كل يومين، كما تأكل الثعابين الفئران كوجبة كل خمسة أيام، وهناك من الزواحف يأكل فقط الخضروات.

و جاء مؤكدًا علي مدي انزعاجه من مستٌغلي الحيوانات بهدف التجارة فقط دون تقديم أي رعاية، كما يسعي ويبحث أكثر وبشكل مستمر حتى يتعمق ويصل إلى الاحترافية في تربية الحيوانات البرية.
 

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