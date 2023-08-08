الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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أخبار مصر

زيادة رهيبة، ارتفاع سعر دواء مضاد حيوي لعلاج قرحة المعدة

زيادة في أسعار الادوية،
زيادة في أسعار الادوية، فيتو

سعر دواء كلاسيد 500 مجم،  شهد سوق الدواء المصري ارتفاعا في سعر دواء كلاسيد 500 مجم مضاد حيوي من 117 جنيها إلى 177 جنيها بزيادة 60 جنيها.

 

سعر دواء كلاسيد 500 مجم

ويستخدم دواء كلاسيد 500 مجم مضاد حيوي للعدوي البكتيرية وعلاج جرثومة المعدة وقرحة المعدة وأي التهابات بكتيرية تصيب الجهاز التنفسي.

زيادة سعر دواء كلاسيد

وشهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء زيثروكان ٥٠٠ جم كبسول من ٣٢.٥ جنيه إلى ٤٠.٥ جنيه.

ويستخدم دواء زيثروكان ٥٠٠ مضاد حيوي فعال في علاج مختلف أنواع العدوى الناتجة عن البكتيريا.
 

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وسجلت أسعار الأدوية زيادة جديدة حيث ارتفع سعر فيتامين سي "سي ريتارد كبسول"  من ١٦ جنيهًا إلى ٢٢.٥ جنيه وهو أحد الفيتامينات المهمة المستخدمة لرفع المناعة ومد الجسم بفيتامين سي.
 

 ويشهد سوق الدواء المصري زيادة في أسعار الأدوية، حيث ارتفعت أسعار عدد من مستحضرات  قطرات العين منها مستحضر "سيستان" قطرات مرطبة للعين وتحمي من الجفاف.

جاءت الزيادة في الأسعار كالتالي:
١- systane original من ١٤٥ جنيهًا إلى ٢٥٥ جنيهًا. 
2- systane altra من ١٨٥ إلى ٢٩٠ جنيهًا. 
 

زيادة أسعار الأدوية والمكملات الغذائية

كما أن أسعار الأدوية والمكملات الغذائية سجلت زيادة مستمرة خلال الأيام الماضية، حيث ارتفع سعر المكمل الغذائي أفيبروسبان Ivyrospan إلى ٣٧.٥ جنيه بدلًا من ٣٠ جنيهًا.

ويستخدم شراب Ivyrospan  كمضاد للسعال ومذيب للبلغم وتحسين وظائف الشعب الهوائية وتخفيف الأعراض الناتجة عن التهاب الجهاز التنفسي.

 

ارتفاع سعر كونجستال أقراص وشراب

فيما ارتفع سعر دواء كونجستال أقراص من 19.5 جنيه إلى 26 جنيهًا، بينما الدواء الشراب من 10.5 جنيه إلى 16.5 جنيه.

ويستخدم دواء كونجستال في علاج أعراض نزلات البرد والعطس، وسيلان الأنف، وأيضا حالات إدماع العينين وإزالة الاحتقان وعلاج الأنفلونزا والحكة في الأنف أو الحلق.

وشهد سوق الدواء خلال الفترة الحالية تحريكًا لأسعار عدد من الأصناف الدوائية، منها المكملات الغذائية والمضادات الحيوية وأدوية لعلاج أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي وأدوية للأطفال.

وتقدمت شركات الدواء بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار الأدوية التي تحقق خسائر بسبب إنتاجها بعد زيادة أسعار الدولار خاصة أن كل مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج.

 

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وتوجد لجنة مخصصة لتسعير الأدوية بهيئة الدواء المصرية يتمثل دورها في دراسة طلبات الشركات بتحريك أسعار الأدوية وإصدار موافقات زيادة أسعار الدواء بعد دراسة إذا كانت تستحق الزيادة أم لا.

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