الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مجلس السيادة السوداني يعلن عودة البرهان إلى بورتسودان بعد زيارته لمصر

الفريق اول عبدالفتاح
الفريق اول عبدالفتاح البرهان، فيتو

أعلن مجلس السيادة السوداني مساء اليوم الثلاثاء عودة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى بورتسودان بعد زيارته لمصر.

زيارة الفريق البرهان لـ “ مصر ” 

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمدينة العلمين الجديدة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس أكد خلال اللقاء اعتزاز مصر الكبير بما يربطها بالسودان على المستويين الرسمي والشعبي من أواصر تاريخية وعلاقات ثنائية عميقة، مؤكدًا موقف مصر الثابت والراسخ بالوقوف بجانب السودان، ودعم أمنه واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

Advertisements

الحفاظ علي سلامة واستقرار السودان


من جانبه؛ أعرب الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عن تقديره البالغ للعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين، مشيدًا بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الذي يمر به، خاصةً من خلال حُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر، ومعربًا في هذا الإطار عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة الأفريقية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامة وأمن السودان الشقيق، على النحو الذي يحافظ على سيادة ووحدة وتماسك الدولة السودانية، ويصون مصالح الشعب السوداني الشقيق وتطلعاته نحو المستقبل. وتناول اللقاء كذلك تطورات مسار دول جوار السودان، حيث رحب رئيس مجلس السيادة السوداني بهذا المسار الذي انعقدت قمته الأولى مؤخرًا في مصر.

كما تطرقت المباحثات إلى مناقشة سبل التعاون والتنسيق لدعم الشعب السوداني الشقيق، لا سيما عن طريق المساعدات الإنسانية والإغاثة، حتى يتجاوز السودان الأزمة الراهنة بسلام. 

أبرز واردات مصر من السودان بعد وصول التبادل التجاري بين البلدين لـ1.4 مليار دولار

البرهان يشيد بالمساندة المصرية الصادقة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مجلس السيادة السوداني البرهان بورتسودان السودان زيارة الفريق البرهان لـ “ مصر ”

مواد متعلقة

السيسي والبرهان يبحثان جهود تسوية الأزمة السودانية وتطورات مسار دول جوار السودان

البرهان يشيد بحُسن استقبال المواطنين السودانيين بمصر

الأكثر قراءة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

فاروق جعفر يكشف عن تكتل من اللاعبين القدامى لخوض انتخابات الزمالك

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

فائدة تبدأ من 5%، تفاصيل برنامج التمويل الميسر "مشروعك"

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني، قصة حب وضعت المطرب على التراك وانتهت بعد عامين

مدحت العدل: تقسيط غرامة كهربا ليس من صلاحيات عماد البناني

أزمة السجائر، رحلة البحث عن الدخان في إمبراطورية باب البحر

Advertisements

منوعات

المزيد

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

شعبة الذهب تعلن متوسط أسعار الذهب خلال شهر أغسطس

المزيد

انفوجراف

العلاقات الاقتصادية والتجارية بين دول البريكس والعالم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية