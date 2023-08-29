كريستيانو وماني، النصر بالقوة الضاربة أمام الشباب اليوم بالدوري السعودي

الدوري السعودي، يواجه فريق النصر نظيره فريق الشباب، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة النصر والشباب في الدوري السعودي

من المقرر أن يلتقي فريق النصر نظيره فريق الشباب في ديربي الرياض ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة ssc السعودية، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Advertisements

تشكيل النصر المتوقع أمام الشباب اليوم

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، أليكس تيليس، العمري.

خط الوسط: بروزوفيتش، عبد الله الخيبري، سيكو فوفانا.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني

تشكيل الشباب المتوقع ضد النصر في الدوري السعودي

حراسة المرمى سيانج جيو كيم.

خط الدفاع: فواز اليامي، إياجو سانتوس، نادر الشراري، حسين الصبياني.

خط الوسط: تركي العمار، حسين القحطاني، جوستافو كويلار.

خط الهجوم، إيفر بانيجا، هتان باهبري، حبيب ديالو.

ويحتل فريق النصر المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد فريق الشباب في المركز الرابع عشر برصيد نقطتين.

كما وجهت صحيفة "الشبابية" استفسارا يزلزل الشارع الرياضي السعودي، بشأن إمكانية سحب لقب البطولة العربية من نادي النصر، ومنحه إلى الهلال.

وأفادت تقارير سعودية بأن وليد عبد الله حارس النصر، عقده منتهي مع الفريق قبل انطلاق معسكر البرتغال، وسافر مع البعثة إلى جولة اليابان، ومنها للبطولة العربية، وكل هذا الأمر تم دون أن يتم تجديد عقده.

وأضاف: السؤال يجب أن يتم توجيهه إلى أحمد الغامدي المدير التنفيذي في النصر، عن كيفية انضمام لاعب إلى بعثة الفريق دون وجود عقد رسمي معه أو تجديده.

يذكر أن تقارير إعلامية كشفت مؤخرا عن تجديد عقد وليد عبد الله مع النصر لمدة موسم واحد، بناء على طلب من المدرب البرتغالي لويس كاسترو.

وشارك وليد عبد الله مع النصر في مباراة الفريق ضد التعاون، والتي خسرها الفريق بهدفين نظيفين، وشهدت لقطة مثيرة في بداية اللقاء، حيث لم يلاحظ الحارس انطلاق اللقاء وإطلاق صافرة البداية، والتي كادت أن تتسبب في تلقيه هدفا مبكرا.

وجاءت التوقعات بسحب لقب البطولة العربية من النصر، بعد المفاجآت التي كشف عنها الإعلامي عبد الكريم الزامل، بشأن عدم قانونية انضمام وليد عبد الله حارس العالمي إلى قائمة اللاعبين في البطولة، نظرا لانتهاء عقده.

وكشفت تقارير صحفية أن عائدات بث مباريات الدوري السعودي للمحترفين زادت بصورة ضخمة وجنونية منذ انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر في شتاء العام الحالي.

وتعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية مطلع العام الحالي 2023، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ عقد اللاعب مع مانشستر يونايتد بالتراضي في نوفمبر 2022.

وقال كارلوس نهرا، الرئيس التنفيذي للعمليات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "عائدات البث زادت بنسبة 650 % منذ قدوم رونالدو من مانشستر يونايتد إلى النصر في الموسم الماضي".

وواصل: "لقد بات ظهور أندية دوري المحترفين السعودي مستقبلًا في دوري أبطال أوروبا أمرًا محتملًا، وذلك في ظل النقاشات الأوروبية المستمرة حول هذا الشأن".

صفقات الدوري السعودي 2023

وشهد صيف 2023 توافد صفوة نجوم العالم إلى دوري روشن السعودي، حيث تعاقد الهلال مع البرازيلي نيمار دا سيلفا والصربي ألكسندر ميتروفيتش والسنغالي كاليدو كوليبالي والبرتغالي روبن نيفيز والبرازيلي الآخر مالكوم والصربي سيرجي سافيتش.

أما النصر، فعزز صفوفه بالسنغالي ساديو ماني والبرازيلي أليكس تيليس والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والإسباني إيمريك لابورت والبرتغالي أوتافيو.

كما ضم الأهلي، السنغالي إدوارد ميندي والجزائري رياض محرز والفرنسي آلان سانت ماكسيمين والبرازيلي روبرتو فيرمينو والإيفواري فرانك كيسي والإسباني غابري فيغا.

وضم الاتحاد، حامل لقب دوري روشن السعودي، الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونغولو كانتي والبرتغالي جوتا والبرازيلي فابينيو، فيما تعاقد الاتفاق مع جوردان هندرسون قائد ليفربول السابق.

وحصد كريستيانو رونالدو، نجم النصر، على العلامة الكاملة بعد انتهاء الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

ووفقا لموقع "سوفاسكور" للإحصائيات، فقد جاء رونالدو الأعلى تقييما للجولة الأخيرة، والتي اختتمت أمس الجمعة، بحصوله على 10.

وقاد كريستيانو فريقه إلى تحقيق الفوز الأول بالمسابقة، بعدما اكتسح مستضيفه الفتح (5-0)، كان نصيبه منها تسجيل هاتريك، وهو الثالث له منذ ظهوره بالدوري السعودي في يناير الماضي.

وحل سالم الدوسري جناح الهلال وصيفا، بحصوله على 9.8، بعدما سجل هدفين من رباعية فريقه في مرمى الرائد.

وجاء المغربي عبد الرزاق حمد الله مهاجم الاتحاد، ثالثا ب9.1، بتسجيله هدفين في فوز فريقه على الرياض (4-0).

ودخل الفرنسي كريما بنزيما، اتحاد جدة، التشكيل المثالي للجولة الثالثة لأول مرة هذا الموسم، بعدما حصل على 8.6، عقب تسجيله أول أهدافه بالدوري السعودي.

التشكيل المثالي للجولة الثالثة من الدوري السعودي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الثالثة كما يلي:

حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش (الخليج).

الدفاع: جواد الياميق (الوحدة) - محمد جحفلي (الهلال) - فاروق شافعي (ضمك).

الوسط: فرانك كيسي (أهلي جدة) - سالم الدوسري (الهلال) - فيصل فجر (الوحدة) - عبد الرزاق حمد الله (اتحاد جدة) - ساديو ماني (النصر).