الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

سياسة

باحث بالشأن الأفريقى: جهود مصر الدبلوماسية هدفها تسوية الصراع في السودان

محمد الجزار، فيتو
محمد الجزار، فيتو

الازمة السودانية، قال الباحث محمد الجزار، المتخصص في الشأن الأفريقى إن زيارة البرهان لمصر هى أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الصراع المسلح في السودان.

 

وتأتي هذه الزيارة وسط ارتفاع وتيرة المعارك في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وخاصة في نيالا بجنوب دارفور والتي شهدت معارك طاحنة خلال الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من الطرفين وهروب نحو 50 ألف من سكانها. 

 

رؤية الدعم السريع للحل الشامل

 

الازمة السودانية ،  وأكد فى تصريح لـ فيتو أن الزيارة تأتي عقب إعلان حميدتي قائد قوات الدعم السريع ما أسماه رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس دولة سودانية جديدة، تقوم على الحكم المدني الديمقراطي، والنظام الفيدرالي، ومؤسسة عسكرية وطنية وموحدة، غير أن البرهان رفض تلك الرؤية معلنا أنه لن يوقع أية اتفاقات مع قوات الدعم العسكري. 
 

Advertisements

 

طلب مزيد من الدعم اللوجستي

 

الازمة السودانية،  وواصل حديثه قائلا إن الدافع الأول من زيارة البرهان إلي مصر هو طلب مزيد من الدعم اللوجستي  وهو ما يتضح من مرافقة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس  للبرهان، وبصحبتهم وزير الخارجية علي الصادق، مما يشير إلى أن الأمور المتعلقة بالدعم اللوجستي على رأس أولويات اللقاء بين الطرفين، بالإضافة إلى رغبة البرهان في استمرار الدعم الدبلوماسي المصري له، حيث رحب  بعرض الرئيس السيسي لرعاية وساطة لتسوية هذا الصراع، معلنا أنه يريد إنهاء الحرب دون ذكر لإمكانية إجراء مفاوضات مع قوات الدعم السريع. 
 

الزيارة تسهم في إيجاد مخرج للأزمة السودانية

 

وتابع يمكن لمثل هذه الزيارة أن تسهم في إيجاد مخرج للأزمة السودانية , من خلال رعاية محادثات أكبر تضم كل الأطراف السابقة التي سعت لتسوية الأزمة بما فيها الأمم المتحدة , والإتحاد الأفريقي , ومنظمة الإيجاد , وجامعة الدول العربية , وغيرها من مساعي ثنائية كالمبادرة الأمريكية السعودية , أو مساعي متعددة الأطراف كقمة دول جوار السودان , وتجتمع جميعها في إطار موحد وجديد , وتجمع بين أطراف الأزمة لعقد اتفاق سلام شامل وكامل في السودان , بعد فشل كل المبادرات والمساعي السابقة لتسوية الأزمة أو حتى الحفاظ على وقف إطلاق النار مما زاد من التداعيات السلبية للصراع. 
 

 الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الصراع في السودان

 

وفيما يتعلق بالدور الذي تلعبه مصر في الأزمة السودانية , فيتمثل في قيامها بالعديد من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الصراع في السودان , وعلي رأسها قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة , بجانب قيامها بتقديم الدعم لآلاف اللاجئين السودانيين على أراضيها , ومحاولة التخفيف عنهم , بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للنازحين والمصابين العالقين في داخل السودان، بالإضافة إلى محاولاتها الحثيثة إلى جمع كافة الفرقاء في الداخل والخارج السوداني من أجل سرعة تسوية الصراع لكونه يمثل خطرا على الحدود الجنوبية لمصر.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
 

الازمة السودانية ​عبد الفتاح البرهان حميدتي الدور المصرى الصراع المسلح

مواد متعلقة

السيسي والبرهان يبحثان جهود تسوية الأزمة السودانية وتطورات مسار دول جوار السودان

موقف مصر من الأزمة السودانية، إنهاء النزاع ووقف نزيف الدم وعدم تدخل أي أطراف خارجية

خبير استراتيجي: اجتماع إثيوبيا لن يحل الأزمة السودانية

أول تعليق رسمي من الإمارات بشأن دعم أطراف الأزمة السودانية بالسلاح

الأكثر قراءة

الأهلى يكذب تصريحات مدير المنتخب الوطني

بعد الانخفاضات المتتالية، آخر تحديث في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

الأرصاد: ارتفاع جديد في درجات الحرارة غدا

تطور سريع، تقارير تكشف موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

بسبب البيرول، سؤال برلماني عن الخصومات في مرتبات المعلمين

قناة الأهلي تكشف موعد مباراة الفريق الودية

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

Advertisements

منوعات

المزيد

سكان 6 دول يموتون مبكرا 8 سنوات

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم المسح على الجورب الأعلى الملبوس على آخر بطهارة واحدة؟ الإفتاء تجيب

أدعية الفجر كما وردت عن النبي

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

المزيد
الجريدة الرسمية