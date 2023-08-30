باحث بالشأن الأفريقى: جهود مصر الدبلوماسية هدفها تسوية الصراع في السودان

الازمة السودانية، قال الباحث محمد الجزار، المتخصص في الشأن الأفريقى إن زيارة البرهان لمصر هى أول زيارة خارجية له منذ اندلاع الصراع المسلح في السودان.

وتأتي هذه الزيارة وسط ارتفاع وتيرة المعارك في السودان بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وخاصة في نيالا بجنوب دارفور والتي شهدت معارك طاحنة خلال الأيام الماضية أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من الطرفين وهروب نحو 50 ألف من سكانها.

رؤية الدعم السريع للحل الشامل

الازمة السودانية ، وأكد فى تصريح لـ فيتو أن الزيارة تأتي عقب إعلان حميدتي قائد قوات الدعم السريع ما أسماه رؤية الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس دولة سودانية جديدة، تقوم على الحكم المدني الديمقراطي، والنظام الفيدرالي، ومؤسسة عسكرية وطنية وموحدة، غير أن البرهان رفض تلك الرؤية معلنا أنه لن يوقع أية اتفاقات مع قوات الدعم العسكري.



Advertisements

طلب مزيد من الدعم اللوجستي

الازمة السودانية، وواصل حديثه قائلا إن الدافع الأول من زيارة البرهان إلي مصر هو طلب مزيد من الدعم اللوجستي وهو ما يتضح من مرافقة مدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ميرغني إدريس للبرهان، وبصحبتهم وزير الخارجية علي الصادق، مما يشير إلى أن الأمور المتعلقة بالدعم اللوجستي على رأس أولويات اللقاء بين الطرفين، بالإضافة إلى رغبة البرهان في استمرار الدعم الدبلوماسي المصري له، حيث رحب بعرض الرئيس السيسي لرعاية وساطة لتسوية هذا الصراع، معلنا أنه يريد إنهاء الحرب دون ذكر لإمكانية إجراء مفاوضات مع قوات الدعم السريع.



الزيارة تسهم في إيجاد مخرج للأزمة السودانية

وتابع يمكن لمثل هذه الزيارة أن تسهم في إيجاد مخرج للأزمة السودانية , من خلال رعاية محادثات أكبر تضم كل الأطراف السابقة التي سعت لتسوية الأزمة بما فيها الأمم المتحدة , والإتحاد الأفريقي , ومنظمة الإيجاد , وجامعة الدول العربية , وغيرها من مساعي ثنائية كالمبادرة الأمريكية السعودية , أو مساعي متعددة الأطراف كقمة دول جوار السودان , وتجتمع جميعها في إطار موحد وجديد , وتجمع بين أطراف الأزمة لعقد اتفاق سلام شامل وكامل في السودان , بعد فشل كل المبادرات والمساعي السابقة لتسوية الأزمة أو حتى الحفاظ على وقف إطلاق النار مما زاد من التداعيات السلبية للصراع.



الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الصراع في السودان

وفيما يتعلق بالدور الذي تلعبه مصر في الأزمة السودانية , فيتمثل في قيامها بالعديد من الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تسوية الصراع في السودان , وعلي رأسها قمة دول جوار السودان التي عقدت في القاهرة , بجانب قيامها بتقديم الدعم لآلاف اللاجئين السودانيين على أراضيها , ومحاولة التخفيف عنهم , بالإضافة إلى تقديم المساعدات الغذائية والإنسانية للنازحين والمصابين العالقين في داخل السودان، بالإضافة إلى محاولاتها الحثيثة إلى جمع كافة الفرقاء في الداخل والخارج السوداني من أجل سرعة تسوية الصراع لكونه يمثل خطرا على الحدود الجنوبية لمصر.