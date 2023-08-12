خطة أوروبية لوقف إطلاق النار بالسودان، والسر في صعوبة إيجاد حل سلمي للأزمة التي دمرت الخرطوم

تشهد الأزمة السودانية تصعيدا خطيرا ما بين قوات الجيش والدعم السريع، خاصة في ظل فشل كل الجهود الدولية لإنهاء الصراع بين القوتين.



مقترحات أممية ودولية لإنهاء الحرب في السودان

ومن بين المنظمات التي تقدمت بمقترحات لإنهاء الأزمة كان الاتحاد الأوروبي الذي كشف عن خطة لإنهاء الحرب في السودان من خلال تسليم السلطة لحكومة مدنية.

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه على تواصل دائم بالمملكة العربية السعودية التي استضافت عدة جلسات تفاوضية بين أطراف الأزمة السودانية في مدينة جدة.

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ومن جانبها قالت الدكتورة غادة فؤاد مديرة المركز الأفريقي للأبحاث والدراسات الاستراتيجية، إن مبادرة الاتحاد الأوروبي تهدف إلى إبعاد الاطراف العسكرية المتحاربة في السودان عن المشهد السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية.

الحرب في السودان، فيتو



وأكدت غادة فؤاد أن المقترح الأوروبي يصعب تحقيقه، نظرا لأن الخلاف ليس فقط بين القوى العسكرية، ولكن أيضا هناك خلافات بين الفصائل والتيارات السياسية، موضحة أن هناك انقسامات داخل صفوف قوى الحرية التغيير، سببها الاختلاف على الشخصيات التي تقود الدولة.



وشددت فؤاد على ضرورة مشاركة القوى السياسية والمدنية في أي مفاوضات تتعلق بالأزمة السودانية، وإلا فإن الأزمة لن تنتهي.



وأوضحت فؤاد أن الاتحاد الأوروبي لا يملك أوراق ضغط قوية على طرفي الأزمة الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لذلك فإن مبادرته ضعيفة ولا يمكن تحقيقها على أرض الواقع.

الحرب في السودان، فيتو

وفي السياق ذاته أكد السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية السابق، أن سبب الأزمة الحقيقي في السودان هو تمسك بعض الشخصيات بعينها بالحكم والاختلاف على تقاسم السلطة، مشيرا إلى أن الأزمة ستطول نظرا لأنها لن تنتهي إلا بانتصار أي من الطرفين عسكريا على الآخر.

ومن جانبها أعلنت وزارة الخارجية السودانية في بيان صادر عنها الجمعة، أنها لن تذهب إلى مفاوضات جدة ما لم تر التزاما من قبل قوات الدعم السريع بالخروج من منازل المدنيين.

الخارجية السودانية ترفض المشاركة في مفاوضات جدة

وزادت الضغوط الدولية في الفترة الأخيرة على أطراف الأزمة السودانية من أجل العودة إلى المفاوضات في السعودية.



وخلال الأيام الماضية عقد اجتماع وزاري على مستوى وزراء خارجية دول جوار السودان والمنبثق من قمة دول جوار السودان التي عقدت في مصر من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة.



وخلال مشاركته في الاجتماع الوزاري بتشاد قال وزير الخارجية سامح شكري، يوم الإثنين، إنه يجب إقناع طرفي النزاع في السودان بـ الوقف الفوري لإطلاق النار.











انطلاق اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان

وذكر وزير الخارجية خلال كلمته في الاجتماع الوزاري بتشاد، إن الوضع في السودان ضبابي ولا ملامح لعملية سياسية تنهي الاقتتال.



وانطلق يوم الإثنين اجتماع وزراء خارجية دول جوار السودان المنعقد في تشاد لبحث الأزمة السودانية.



وفي وقت سابق صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير سامح شكري توجه إلى تشاد للمشاركة فى الاجتماع الأول للألية الوزارية المنبثقة عن قمة دول جوار السودان التي عقدت في يوليو الماضي في مصر.



وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأن وزراء خارجية دول جوار السودان سيبحثون في اجتماعهم مختلف جوانب الأزمة السودانية بكافة أبعادها الأمنية والسياسية والإنسانية، وتأثيرها على الشعب السوداني، وتداعياتها الإقليمية والدولية، بهدف وضع مقترحات عملية تمكن رؤساء الدول والحكومات المجاورة السودان من التحرك الفعال للتوصل لحل لإنهاء الأزمة.



وتسببت الحرب المشتعلة في السودان منذ أشهر في نزوح أكثر من 4 ملايين شخص داخل وخارج السودان، بسبب الحرب الأهلية المتواصلة منذ أبريل الماضي، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.



ومن جانبها أكدت المفوضية تدهور الأوضاع الصحية في السودان وبعض الدول المجاورة التي استقبلت لاجئين، مشيرة إلى أن نقص التمويل يعيق تقديم المساعدات الصحية الأساسية لهؤلاء اللاجئين، ما أدى إلى تفشي الأمراض والوفيات بينهم.



وأعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين في بيان، عن قلقها العميق إزاء تدهور الأوضاع الصحية في جميع أنحاء البلاد.







وبات الوضع في السودان لا يمكن تحمله، لا سيما وأن الاحتياجات تفوق بكثير ما هو ممكن بشريا لتوفير الموارد المتاحة.









ولاية النيل الأبيض تعاني من أزمة نقص الأدوية

أنا في ولاية النيل الأبيض جنوبي البلاد، يؤدي نقص الأدوية الأساسية والموظفين والإمدادات إلى تهديد خطير للخدمات الصحية، مع عدم إمكانية توزيع المواد الغذائية في جميع مخيمات اللاجئين الـ10، حيث وصل أكثر من 144 ألف شخص من الخرطوم منذ بداية الصراع، والذين أضيفوا إلى عشرات الآلاف من اللاجئين من جنوب السودان والمجتمعات المحلية، الذين يستخدمون أيضا الخدمات الصحية نفسها. أما بالنسبة لخدمات الصحة النفسية، فهي غير موجودة من الأساس.





وشهدت عدد من المدن السودانية زيادة كبيرة في تفشي الأمراض بسبب سوء التغذية ونقص العلاج، وتسافر الكثير من الأسر في الوقت الحالي، على مدار أسابيع، ومعها القليل جدا من الطعام والأدوية





وفي الفترة ما بين 15 مايو و17 يوليو الماضيين، مات أكثر من 300 شخص، خاصة من الأطفال دون سن الخامسة، بسبب سوء التغذية والحصبة.



وحذرت مفوضية شؤون اللاجئين من أنه في حال استمرار تأخر تمويل البرامج الصحية المنقذة للحياة، فمن المرجح أن يرتفع هذا الرقم.

بينما قالت منظمة الصحة العالمية، إن جودة المساعدة الصحية في جميع أنحاء السودان قد تعرضت لأضرار شديدة، نتيجة الهجمات على الفرق الصحية، التي تعاني هي الأخرى من نقص مزمن.

وكشف تحليل أجراه فريق ولاية النيل الأبيض التابع لمفوضية اللاجئين، أن كل طبيب ينبغي أن يعتني بما لا يقل عن 70 مريضا يوميا، وهو ما يتجاوز الحد اليومي الموصى به.





مخاوف من حدوث مجاعة، فقد أدت الانقطاعات في سلاسل التوريد، إلى نقص الأدوية والإمدادات الأخرى لمئات الآلاف من الأشخاص، الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وتسبب الصراع في حالة مذرية من الانهيار مع إغلاق كثير من المدارس أو تحويلها إلى ملاجئ للنازحين، وإلغاء معظم امتحانات نهاية العام.

ومن جانبها، قالت الطالبة سارة: إن هذه الحرب تؤدي إلى نهاية التعليم في السودان وتحول الأمور من سيئ إلى مستحيل، فقد أشعل الصراع معارك يومية في شوارع الخرطوم وعادت معه الهجمات العرقية في دارفور وتسببت بتشريد 4 ملايين داخل السودان وعبر حدوده.

فيما ترى المسؤولة بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في السودان سيمون فيس أن هناك "عددًا مقلقًا من التقارير التي تفيد بتجنيد جماعات مسلحة للفتيان والفتيات".

وتكشف الأمم المتحدة إلى أن 89 مدرسة في الأقل داخل سبع ولايات تستخدم كملاجئ للنازحين، مما يثير مخاوف من عدم تمكن كثير من الأطفال من دخول المدارس خلال العام الدراسي الجديد، مما يتركهم عرضة لعمالة الأطفال وسوء المعاملة.



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