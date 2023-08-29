رئيس الشرقية للدخان عن أسعار السجائر: هناك مقاومة مع التجار زي القط والفار

أسعار السجائر، كشف هاني أمان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، آخر تطورات ملف أزمة ارتفاع أسعار السجائر.

أسعار السجائر

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: "الدنيا هدأت في سوق السجائر وحدث انخفاض في الأسعار".

تحركات لمواجهة أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وتابع: "لا يزال هناك مقاومة من بعض التجار زي لعبة القط والفأر في أزمة ارتفاع السجائر، ولكن نعد بأن هناك تحركات أخرى خلال الأيام المقبلة لضبط الأسواق".

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شركة السجائر، واتخذت الشركات المنتجة للسجائر مثل الشركة الشرقية إيسترن كومباني وفيليب موريس العديد من الإجراءات للتغلب على مسألة المغالاة والارتفاعات الكبيرة في الأسعار من قبل تجار التجزئة وقيام البعض بالتخزين للسجائر.

ومن بين الإجراءات العديدة التي اتخذتها الشركات ومن المقرر التوسع فيها خلال الفترة المقبلة.

1- أعلنت الشركة الشرقية إيسترن كومباني اللجوء الى مضاعفة الكميات المطروحة في الأسواق من السجائر المعبأ بكميات تصل إلى 150 مليون سيجارة في اليوم، أي 8 ملايين علبة سجائر، بزيادة نحو 20-30% عما يطرح حاليًّا في الأسواق.

2- أعلنت الشركة عن عدم رفع أسعارها بشكل نهائي وعدم المساهمة في زيادة الأسعار على المستهلكين وأن أسعار السجائر الكليوباترا تسجل 24 جنيهًا.

3- وضع الشركات المنتجة مثل الشرقية وفيليب موريس رمز وعلامة QR للإعلان عن أسعار السجائر للمستهلكين لعدم التلاعب بها.

4- طرح السجائر من الشركات المنتجة للتجار المعروفين مما يزيد المعروض أمام الطلب وبالتبعية سيتم غلق الباب أمام جشع التجار وستخرج الكميات المخزنة وستتراجع الأسعار بشكل كبير.

تحرك رئيس الحكومة

شركة السجائر، وكان عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة؛ لمتابعة نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، كما شارك في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية.



وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف نشاط عمل شركة الشرقية "إيسترن كومباني"، وحجم الإنتاج المتاح من مختلف منتجات الشركة، وما يتم تنفيذه من خطط عمل وبرامج تطوير لزيادة حجم الإنتاج، وصولا لتحقيق التوازن في الأسواق لمختلف منتجاتها.



وأضاف المتحدث الرسمي: تناول الاجتماع أيضا ما يتم في إطار توفير المواد الخام اللازمة لعمليات التصنيع لمختلف منتجات الشركة، وعلى رأسها "السجائر"، موضحًا أنه تم الإشارة في هذا الصدد إلى زيادة أوامر التوريد للمواد الخام، بما يسهم في زيادة حجم الإنتاج اليومي، وإتاحة المزيد من المعروض سعيًا لاستقرار السوق وضبط الأسعار الخاصة بسلعة "السجائر".



وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن شركة "إيسترن كومباني"، تستحوذ على نحو 75% من حجم السوق الخاصة بسلعة "السجائر" في مصر، وهناك جهود متواصلة لطرح المزيد من الكميات من مختلف منتجات الشركة، وخاصة "السجائر"، تلبية لاحتياجات السوق.

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