ضبط أحد محلات الجملة امتنع عن بيع السجائر، وتحريز الكميات المضبوطة في الإسكندرية
شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم الجمعة حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين الصارمة لمنع التلاعب في الأسعار وتوفير كافة احتياجات المواطنين.
يأتي ذلك بناء على توجيهات من الدكتور علي المصيلحؤ وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لضبط ومتابعة الأسواق.
كما أصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على الأسواق.
قامت إدارة العامرية التموينية بالمديرية برئاسة الأستاذ حسن داود مدير الإدارة وتحت إشراف الأستاذ إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بحملة تموينية بنطاق الإدارة والتى أسفرت عن الآتي:
تحرير محضر امتناع عن بيع سجائر للمواطنين لأحد محلات الجملة حيث تم التحفظ على عدد ١١٤٠ علبة سجائر بوكس وكليو باترا وتحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي لعدد ٢ سوبر ماركت و تم التحفظ على ١٠٠ علبة سجائر بوكس وكليو باترا وتحرير عدد ٤ محاضر عدم إعلان عن أسعار السجائر.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
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