منتخب الدنمارك يمنح مانشستر يونايتد بشرى سارة بشأن هويلوند

منح الجهاز الفني لمنتخب الدنمارك، فريق مانشستر يونايتد بشرى سارة بشأن راسموس هويلوند، لاعب اليونايتد بعد استدعائه للمشاركة في المباريات الدولية لمنتخب بلاده الفترة المقبلة.

كان هويلوند قد انضم إلى مانشستر يونايتد قادمًا من أتالانتا هذا الصيف، ولكنه لم يقدم مشاركته الأولى حتى الآن بسبب إصابة في الظهر، إلا أن استدعاؤه يؤكد قرب مشاركته مع مانشستر يونايتد.

وقال المدير الفني لمنتخب الدنمارك، كاسبر هيولماند في تصريحات نشرتها صحيفة "مترو" الإنجليزية: "لدي بعض الاتفاقيات الواضحة مع النادي، من الأفضل أن يحصل هويلوند على بعض الدقائق حتى نتمكن من تقييمه، إنه يفتقر إلى وقت اللعب، هذا واضح، لكنه سيلعب دورًا مع الدنمارك، لذلك سيتعين علينا أن نرى ما يمكنه فعله".

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ويلتقي منتخب الدنمارك مع كل من سان مارينو وفنلندا، في إطار التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024.

من ناحية أخرى، تلقى فريق مانشستر يونايتد صدمة جديدة، بسبب فترة غياب المدافع الفرنسي رافاييل فاران عن الملاعب بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد نوتينجهام فورست، حيث استبدل بين الشوطين.

وكشفت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن هناك مخاوف حول إمكانية غياب رافاييل فاران عن الشياطين الحمر لمدة تتخطى شهر، وأنه بالنظر إلى الوضع الحالي، فإن فاران قد يغيب عن مباريات مانشستر يونايتد لمدة 6 أسابيع، وهو ما يعني عدم مشاركته مع مانشستر ضد كل من أرسنال، برايتون، بيرنلي، كريستال بالاس وبرينتفورد.

ويمثل الأمر ضربة قوية بالنسبة للمدرب إريك تين هاج، خاصة مع إصابة الثنائي لوك شاو وماسون ماونت.

من ناحية أخرى، يرغب نادي مانشستر يونايتد في مواصلة تدعيم صفوفه، في الساعات الأخيرة قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب شبكة "سكاي سبورتس"، فقد أجرى مانشستر يونايتد اتصالا مع الدنماركي الدولي بيير إيميل هويبرج، بشأن ضمه من صفوف توتنهام هوتسبير.

ويتبقى عامان في عقد الدولي الدنماركي رفقة توتنهام، ومن المتوقع أن يسمح السبيرز له بالرحيل، حال تلقى عرضا مناسبا.

وكان هويبرج قريبا من الانتقال لفريق أتلتيكو مدريد في وقت سابق من سوق الانتقالات الجارية.

وشارك هويبرج اللاعب البالغ من العمر 28 عاما مرتين فقط كبديل رفقة توتنهام هذا الموسم، وسبق أن عمل مع إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عندما أشرف الهولندي على تدريب فريق بايرن ميونخ الرديف في 2013.

كما سبق وأن حاول تين هاج ضم هويبرج لصفوف أياكس، قبل أن يفضل الدنماركي الانتقال من ساوثهامبتون إلى توتنهام في 2020.

مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب برينتفورد

فيما استفسر مانشستر يونايتد عن إمكانية ضم لاعب برينتفورد؛ حيث يتطلع إلى جلب ظهير أيسر جديد قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات، الجمعة المقبل.

ويبحث مانشستر يونايتد في السوق عن ظهير أيسر، بعد تعرض لوك شاو لإصابة عضلية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أشهر.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن يونايتد استفسر عن وضع ريكو هنري، لاعب برينتفورد ومدى توفره في السوق الحالية.

وقدم هنري (26 عاما) أداءً ثابتًا ومثيرًا للإعجاب مع برينتفورد، منذ انضمامه ليه من والسول في 2016.

وغاب هنري عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وشارك أساسيًا في جميع لقاءات برينتفورد الثلاث حتى الآن هذا الموسم.

ولن يكون استغناء برينتفورد عن هنري سهلا في وقت متأخر من فترة الانتقالات، لكن "ديلي ميل" تزعم أن النادي ربما يكون أكثر انفتاحًا على رحيله في نهاية الموسم.

ومن المتوقع أيضا أن شراء خدمات اللاعب لن يتم بسعر زهيد، حيث يمتد عقده مع برينتفورد حتى العام 2026.