مانشستر يونايتد يسعى لضم لاعب برينتفورد الإنجليزي

الدوري الإنجليزي ، استفسر مانشستر يونايتد عن إمكانية ضم لاعب برينتفورد؛ حيث يتطلع إلى جلب ظهير أيسر جديد قبل الموعد النهائي لفترة الانتقالات، الجمعة المقبل.

ويبحث يونايتد في السوق عن ظهير أيسر، بعد تعرض لوك شاو لإصابة عضلية من المتوقع أن تبعده عن الملاعب لعدة أشهر.



وذكرت صحيفة "ديلي ميل"، أن يونايتد استفسر عن وضع ريكو هنري، لاعب برينتفورد ومدى توفره في السوق الحالية.

وقدم هنري (26 عاما) أداءً ثابتًا ومثيرًا للإعجاب مع برينتفورد، منذ انضمامه ليه من والسول في 2016.

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وغاب هنري عن مباراة واحدة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، وشارك أساسيًا في جميع لقاءات برينتفورد الثلاث حتى الآن هذا الموسم.

ولن يكون استغناء برينتفورد عن هنري سهلا في وقت متأخر من فترة الانتقالات، لكن "ديلي ميل" تزعم أن النادي ربما يكون أكثر انفتاحًا على رحيله في نهاية الموسم.

ومن المتوقع أيضا أن شراء خدمات اللاعب لن يتم بسعر زهيد، حيث يمتد عقده مع برينتفورد حتى العام 2026.



وتصدر مانشستر سيتي، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة للبطولة.

وحقق مانشستر سيتي الفوز على شيفيلد يونايتد على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1، وليفربول على نيوكاسل يونايتد 2-1 في ختام الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 9 نقاط

2- وست هام يونايتد 7 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 7 نقاط

4- ليفربول 7 نقاط

5- آرسنال 7 نقاط

6- برايتون 6 نقاط

7- أستون فيلا 6 نقاط

8- مانشستر يونايتد 6 نقاط

9- برينتفورد 5 نقاط

10- تشيلسي 4 نقاط

11- كريستال بالاس 4 نقاط

12- فولهام 4 نقاط

13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

14- نوتينغهام فورست 3 نقاط

15- وولفرهامبتون 3 نقاط

16- بورنموث 1 نقطة

17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- لوتون تاون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط

ليفربول يفوز على نيوكاسل يونايتد

وخطف ليفربول بـ 10 لاعبين فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / 1، في المباراة التي جرت مساء امس الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أنتوني جوردون هدف نيوكاسل في الدقيقة 25، وتعرض فان دايك مدافع ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 28 بعد عرقلة إيزاك مهاجم نيوكاسل المنفرد بالمرمى.

وتعادل داروين نونيز لفريق ليفربول في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 90+3 أضاف نونيز هدفا ثانيا من صنعة محمد صلاح.



تشكيل ليفربول أمام نيوكاسل



حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان دايك، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، ماك أليستر، واتارو إندو.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، كودي جاكبو.

تشكيل نيوكاسل ضد ليفربول



نيك بوب - كيران تريبيير - فابيان شار - بوتمان - بيرن - جيماريتش - ساندرو تونالي - جولينتون - ألميرون - جوردون - إيزاك.

وعلي صعيد آخر نجح الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي في تحقيق رقم تاريخي، بعد فوز فريقه بصعوبة على مضيفه شيفيلد يونايتد 2-1 مساء امس الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

وكان مانشستر سيتي على وشك أن يفقد نقطتين بعد تسجيل جايدن بوجلي هدف التعادل لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 85، لكن لاعب الوسط الإسباني رودري، أحرز هدف الفوز بعدها بثلاث دقائق.

وذكرت شبكة إحصائيات "أوبتا"، أن هذا الفوز يحمل الرقم 200 لفريق مانشستر سيتي، في عهد المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وأضافت الشبكة، أن جوارديولا بهذا الفوز، بات أسرع مدرب في تاريخ البريميرليج، يصل إلى الانتصار رقم 200 (269 مباراة).

وغاب جوارديولا عن المباراة أمام شيفيلد يونايتد، بسبب إجرائه عملية جراحية لعلاج مشكلة في ظهره، ومن المتوقع عودته إلى الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولي الشهر المقبل.

يذكر أن مانشستر سيتي بهذا الفوز، انفرد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 9 نقاط.

رقم هالاند المميز



سجل النجم الدولي النرويجي إيرلينج هالاند، هدفا في فوز فريقه مانشستر سيتي على شيفيلد يونايتد 2-1، اليوم الأحد، على ملعب بارامول لين، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل هالاند هدف مانشستر سيتي الأول في الدقيقة 63، وتعادل بوجلي لفريق شيفيلد في الدقيقة 85، وأضاف رودري الهدف الثاني للسيتي في الدقيقة 88.

وبذلك فقد سجل هالاند ضد 18 من أصل 21 نادي لعب ضدهم إيرلينج في البريميرليج، وتبقى فقط ثـلاث أندية لم يسجل في مرماهم النجم النرويجي وهم، برينتفورد وتشيلسي وليفربول.

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