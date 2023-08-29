إصابة جديدة تضرب صفوف مانشستر يونايتد

تعرض فريق مانشستر يونايتد لضربة قوية قبل المباراة التي ستجمعه بفريق أرسنال يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

إصابة مدافع مانشستر يونايتد

وذكر تقرير نشرته شبكة سكاي البريطانية أن المدافع الفرنسي رافائيل فاران سيغيب لمدة 6 أسابيع بعدما تعرض للإصابة خلال مباراة يونايتد ونوتينجهام فورست يوم السبت الماضي.



واستبدل المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، اللاعب فارن بين شوطي المباراة لتعرضه للإصابة.

وفاز يونايتد وقتها بثلاثية مقابل هدفين على حساب نظيره نوتينجهام خلال المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

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ترتيب الدوري الإنجليزي

1- مانشستر سيتي 9 نقاط

2- وست هام يونايتد 7 نقاط

3- توتنهام هوتسبير 7 نقاط

4- ليفربول 7 نقاط

5- آرسنال 7 نقاط

6- برايتون 6 نقاط

7- أستون فيلا 6 نقاط

8- مانشستر يونايتد 6 نقاط

9- برينتفورد 5 نقاط

10- تشيلسي 4 نقاط

11- كريستال بالاس 4 نقاط

12- فولهام 4 نقاط

13- نيوكاسل يونايتد 3 نقاط

14- نوتينغهام فورست 3 نقاط

15- وولفرهامبتون 3 نقاط

16- بورنموث 1 نقطة

17- شيفيلد يونايتد 0 نقاط

18- بيرنلي 0 نقاط

19- لوتون تاون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط

ليفربول يفوز على نيوكاسل يونايتد

وخطف ليفربول بـ 10 لاعبين فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد 2 / 1، في المباراة التي جرت مساء الأحد، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

سجل أنتوني جوردون هدف نيوكاسل في الدقيقة 25، وتعرض فان دايك مدافع ليفربول للطرد المباشر في الدقيقة 28 بعد عرقلة إيزاك مهاجم نيوكاسل المنفرد بالمرمى.

وتعادل داروين نونيز لفريق ليفربول في الدقيقة 81، وفي الدقيقة 90+3 أضاف نونيز هدفا ثانيا من صنعة محمد صلاح.