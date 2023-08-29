نقل العيادات الخارجية من مستشفى الدكتور حمدي الطباخ إلى المركز الطبي بأبو حمص (صور)

قام صباح اليوم وكيل وزارة الصحة بالبحيرة هاني جميعة، بالمرور على المركز الطبي بأبو حمص؛ لمتابعة سير العمل بالعيادات الطبية الخارجية ونفقة الدولة اللتان تم نقلهما، لحين إعادة إنشاء المستشفى ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية حياة كريمة.



حيث تم نقل العيادات الخارجية ونفقة الدولة من مستشفى الدكتور حمدى الطباخ إلى المركز الطبي بأبو حمص كمرحلة أولى، ويأتي ذلك فى إطار الحرص على استمرار الخدمة الطبية بمستشفى الدكتور حمدي الطباخ والتى سيتم إعادة إنشائها ضمن مبادرة فخامة السيد الرئيس "حياه كريمة".

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نقل العيادات الخارجية من مستشفى الدكتور حمدي الطباخ إلى المركز الطبي بأبو حمص، فيتو

نقل العيادات الخارجية من مستشفى الدكتور حمدي الطباخ إلى المركز الطبي بأبو حمص، فيتو

نقل العيادات الخارجية من مستشفى الدكتور حمدي الطباخ إلى المركز الطبي بأبو حمص، فيتو



وتابع وكيل الوزارة إنتظام العمل بكامل قوته فى العيادات الخارجية بكافة التخصصات، كذلك نفقة الدولة، وأداء الخدمة على أكمل وجه بهما، ومن تواجد الأطباء والفريق الطبي على رأس العمل، وتوافر كافة الأدوية والمستلزمات، كما تابع العمل بمركز تطعيم الحجاج والمعتمرين، واطمأن على توافر الأمصال والطعوم.

ووجه وكيل الوزارة بتذليل كافة العقبات للتيسير على المواطنين، حرصًا على استمرار الخدمة الطبية لأهالى أبو حمص.

كما أشار وكيل الوزارة أنه سيتم نقل باقى أقسام المستشفى تباعًا حسب الخطة الموضوعة، حتى يتم الإنتهاء من إعادة الإنشاء والبناء للمستشفى الجديد.

كان ذلك بحضور حمودة الجزار وكيل مديرية الصحة بالبحيرة ومحمد مبارك مدير المستشفى وصباح فتحى مدير الإدارة الصحية بأبو حمص.