الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

ننشر أهم قرارات مجلس جامعة المنصورة لشهر أغسطس 2023

مجلس جامعة المنصورة،
مجلس جامعة المنصورة، فيتو

عقد مجلس جامعة المنصورة جلسته رقم 602 اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور شريف يوسف خاطر - رئيس جامعة المنصورة وبحضور الدكتور أيمن مختار - محافظ الدقهلية. 
 

وفي مستهل الجلسة أكد رئيس جامعة المنصورة أن هناك توأمة بين جامعة المنصورة والمحافظة وتعاون مشترك في العديد من الملفات التي تخدم المواطنين، وفي مقدمتها ملف الصحة، وتطوير الميادين والشوارع.
 

 

كما أشار إلى أن الجامعة شريك أساسي مع المحافظة وقيادة الجيش الثاني من أجل وضع خطط وآليات لتطوير المنطقة الصناعية بجمصة، من خلال تطوير محطات المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية للمنطقة التي تساعد المستثمرين علي الصناعة والاستثمار.

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وأكد محافظ الدقهلية، أن جامعة المنصورة شريك أساسي مع المحافظة في تقديم كافة الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها الرعاية الصحية المقدمة  للمرضى، بالإضافة إلى مشاركتها في تطوير العديد من القطاعات الخدمية.
كما أكد دعمه الكامل لجامعة المنصورة من أجل استمرار تأدية رسالتها العلمية والطبية لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى في كل ما تحتاج إليه من خدمات محلية.
وثمن " مختار " دور جامعة المنصورة وكلية الهندسة علي تعاونهم الكامل من أجل تطوير المنطقة الصناعية بجمصة بجانب تميزها في قطاعي التعليم والصحة

وخلال الجلسة تم تكريم الدكتور عمر غنيم  - مؤسس وعميد كلية الفنون الجميلة السابق على جهوده خلال فترة توليه منصب عميد الكلية منذ انشائها وتوجيه التهنئة  للدكتور شريف أحمد علي شتا  لتعيين سيادته قائما بعمل عميد كلية الفنون الجميلة.
وتم خلال الجلسة مناقشة العديد من الموضوعات التى تهم الشأن الجامعي منها:  
منح الدكتور  عمرو محمد عبدالغني متولي – الأستاذ بالمركز القومي للبحوث- درجة الدكتوراه في العلوم (D.Sc) فى الفيزياء التجريبية 
منح 5 استاذ مساعد لقب أستاذ، منح 9 مدرس لقب أستاذ مساعد، تعيين 20 مدرس مساعد بوظيفة مدرس، تعيين 4 بوظيفة زميل 
وافق المجلس على بدء الدراسة بقسم اللغة الصينية بكلية الآداب  اعتبارًا من العام الجامعي 2023/ 2024، بدء الدراسة في برامج الدراسات العليا  الجديدة بكلية الصيدلةاعتبارًا من العام الجامعي 2023/2024، وذلك على النحو التالي:
الدبلوم المهني التخصصي في الصيدلة الإكلينيكية في التخصصات التالية (الكلى والمسالك البولية- الأورام – العناية الحرجة- القلب والأوعية الدموية- الأطفال وحديثي الولادة- الأمراض المعدية- النفسية والعصبية- أمراض الباطنة واضطرابات الغدد الصماء- معلومات دوائية)، الماجستير المهني في المختبرات الإكلينيكية في أحد التخصصين (الميكروبيولوجي أو الكيمياء الحيوية).
بدء الدراسة في البرامج الجديدة بكلية التمريض، اعتبارًا من العام الجامعي 2023/2024، وذلك على النحو التالي:
برنامج ماجستير إدارة الجودة الشاملة وأمان المريض، برنامج الدبلوم المهني في الإسعافات والطوارئ
كما تم الموافقة على عقد وتجديد عدد من الاتفاقيات أو البروتوكولات: 
تجديد اتفاقية التعاون بين الكلية ومستشفى الناس، بروتوكول التعاون بين كلية التمريض وبين الهيئة العامة للاستعلامات - مركز إعلام المنصورة، بروتوكول التعاون بين كلية السياحة والفنادق بالجامعة وبين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة هازارا مانشيرا، عقد مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، بروتوكول تعاون بين كلية الطب البيطري بالجامعة والمعهد القومي لعلوم المواد باليابان، بروتوكول التعاون بين الجامعة ممثلة في كلية العلوم وكلية التربية للعلوم الصرفة – جامعة الأنبار بدولة العراق
تجديد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض  والشركة المصرية السعودية للرعاية الصحية - المستشفى السعودي الألماني- بالقاهرة
عقد بروتوكول التعاون بين كلية التمريض  والشركة البترجية الطبية - المستشفى السعودي الألماني- بالإسكندرية.

استاذ مساعد البروتوكولات التعليم والصحه الدكتور ايمن مختار العامة للإستعلامات تطوير الميادين جامعة المنصورة جامعة الشارقة شهر اغسطس رئيس جامعة المنصورة عميد كلية الفنون الجميلة محافظ الدقهلية منطقة الصناعية

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