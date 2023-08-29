صرف 1250 جنيها مكافأة للعاملين بجامعة الزقازيق بمناسبة المولد النبوي

عقد مجلس جامعة الزقازيق محافظة الشرقية اليوم الثلاثاء اجتماعه الدوري رقم 567 لشهر أغسطس عام 2923م، برئاسة الدكتور خالد الدرندلي رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

والدكتورة جيهان يسرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور هلال عفيفى أمين عام الجامعة وعميد كلية التجارة، وعمداء ووكلاء الكليات.

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صرف 1250 جنيها مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالزقازيق

وفي بداية اجتماع مجلس الجامعة تقدم د.خالد الدرندلي بخالص التهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصري وأسرة الجامعة بمناسبة قرب حلول المولد النبوي الشريف، وبهذه المناسبة قرر مجلس الجامعة صرف 1250 جنيها مكافأة لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بوظائف الكادر العام، والوحدات المعاونة داخل الجامعة، كذلك العاملين بالمستشفيات الجامعية.

توجه رئيس الجامعة بخالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية لحرصه المستمر على التواجد بمجلس الجامعة ومشاركته الفعالة في كافة الفعاليات التي تنظمها جامعة الزقازيق.

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق المستمر بين الجامعة والمحافظة، لتنفيذ خطط التنمية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية المختلفة.

كما تقدم مجلس الجامعة بخالص التهنئة إلى د.إيهاب الببلاوي بمناسبة صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيينه نائبا لشئون الدراسات العليا والبحوث، كما تقدم أيضا بالتهنئة إلى د. محمد السيد عبد الحميد بتكليفه قائما بعمل عميد كلية الآثار صان الحجر، داعيا لهم بالتوفيق والسداد فى أداء مهامهم فى خدمة الجامعة ومنتسبيها.

تكريم عميد معهد حضارات الشرق الأدنى القديم

وفى السياق ذاته تقدم المجلس بتكريم كلا من:- د.أحمد النادى عميد معهد الدراسات والبحوث الآسيوية، د. إبراهيم على الدين القلا عميد كلية الآثار، د.محمد عبدالرؤوف الجوهرى عميد معهد حضارات الشرق الأدنى القديم، بمناسبة إنتهاء فترة عمادتهم، وتقديرا لجهودهم فى خدمة الجامعة والنهوض بالعملية التعليمية.

كما وجه المجلس خالص الشكر لوزيرة التضامن الإجتماعي وذلك للدعم الكامل المقدم من الوزارة للانتهاء من افتتاح مركز ذوى الإعاقة من أصحاب الهمم بالجامعة.

وقد وافق المجلس على تسكين أعضاء هيئة التدريس ( الأساتذة والأساتذة المساعدين) الحاصلين على اللقب العلمى، بموافقة مجلس الجامعة بجلستيه رقم (564) و(565) على الوظائف الشاغرة بمختلف كليات ومعاهد تعليم الزقازيق.

ناقش المجلس موافقة المجلس الأعلى للجامعات بجلسته المنعقدة بتاريخ 2023/7/29 الخطة الزمنية للعام الجامعي الجديد 2024/2023، على التحول التالى، بدء الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023/9/30م وتنتهى 2024/1/4م على مدار 14 أسبوعا، على أن تكون أجازة نصف العام 2024/1/27م وحتى 2024/2/8م، وتبدأ الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت الموافق 2024/2/10 حتى 2024/5/30، على مدار 16 أسبوعا.

مد فترة فتح باب القبول بالدراسات العليا

ووافق المجلس أيضا علي اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث بالموافقة علي مد فترة فتح باب القبول بالدراسات العليا ( دبلوم، السنة التمهيدية، الماجيستير، الدكتوراة )، وكذلك البرامج المميزة للعام الجامعي الجديد لمدة شهر اعتبارا من ٩/١ وحتى ٢٠٢٣/٩/٣٠م.

وأشار د.خالد الدرندلى إلى البدء فى عملية تجميل وتطوير الحرم الجامعى، بعد الإنتهاء من رسم التصميمات المخصصة لذلك من خلال نخبة من المتخصصين، وذلك استعدادا لاحتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى ومرور ٥٠ عاما على إنشاء الجامعة.

وفي الختام قدم مجلس الجامعة خالص التعازي والمواساة لأسرة د.محمد حبيب المنسي أستاذ الأراضي بكلية التكنولوجيا والتنمية، د.فاطمة محمد جاد الأستاذ المتفرغ بقسم العلوم الصحية بكلية التربية الرياضية بنات، داعين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

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