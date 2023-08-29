الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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أخبار مصر

موعد الاختبار المركزي للمتقدمين لمسابقة القراءة الصيفية 2023

وزير الأوقاف الدكتور
وزير الأوقاف الدكتور مختار جمعة، فيتو

أعلنت وزارة الأوقاف أسماء ومواعيد الاختبارات المركزية التحريرية للمتقدمين لمسابقة (القراءة الصيفية لعام 2023م)، وذلك في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بمسجد النور بالعباسية، يوم السبت الموافق 2 / 9 /2023م؛ مع اصطحاب صورة من بطاقة الرقم القومي مع الاطلاع على الأصل، وصورة شخصية حديثة، علمًا بأن الاختبار سيكون في:


1- كتاب أساسيات اللغة العربية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية.


2- كتاب الأحاديث القدسية طبعة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية حفظًا ودراسة.

 

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تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء المصرية إلى محافظة شمال سيناء يوم الجمعة القادمة: (16 صفر 1445هـ)، الموافق(1/ 9/ 2023م)، وتضم اثنى عشر عالمًا: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، واثنين من دار الإفتاء المصرية ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تحدث عن نفسه"، مع إقامة عدة ندوات بعنوان: حق الوطن.

 

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ومعالي وزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة، وفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية وذلك على النحو التالي:

 

100 طن لحوم وسلع غذائية لشمال سيناء

وصرح الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للمتابعة والمتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف بأنه في إطار اهتمام الدولة المصرية بالتنمية الشاملة بمحافظة شمال سيناء وتوفير العديد من برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية بها، تقرر إرسال قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف والإفتاء أسبوعيًّا لشمال سيناء.

 

وأكد أن الأوقاف قررت توزيع خمسين طنًّا من السلع الغذائية، وخمسة أطنان من لحوم أضاحي وإطعام الأوقاف وذلك للأسر الأولى بالرعاية بمحافظة شمال سيناء شهريًّا حتى نهاية العام الجاري 2023م، وذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف والعيد الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

 

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القراءة الصيفية الأعلى للشئون الإسلامية المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مسجد النور بالعباسية وزارة الأوقاف

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