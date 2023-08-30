الأربعاء 30 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير: انتفاضة بسوق المال فى مصر والمؤشر الثلاثينى الأقوى والأشرس خلال 5 سنوات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الثلاثاء، وسجل رأس المال السوقي بختام تعاملات منتصف الأسبوع نحو 1.267 تريليون جنيه، لتربح نحو 7 مليارات جنيه، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 18629 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% عند مستوى 3795 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94%  عند مستوى 5569 نقطة.

أحمد عيد، فيتو 

المؤشر الثلاثينى يستمر فى استعراض قوته ويخترق حاجز الـ 18600 نقطة 

ومن جانبة أوضح أحمد عيد المحلل الفنى لأسواق المال لـ “ فيتو ”: يشهد سوق المال فى مصر حالة من الانتفاضة والرغبة القوية فى عدم الرجوع لمستويات ضعيفة بحركة المؤشرات من جديد من جديد، وبحركة تداولات الثلاثاء ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 18629 نقطة وهو المستوى الأقوى والأشرس منذ 5 سنوات، مشيرا الى الاستمرار فى حالة الصعود ومن المتوقع اختراق حاجز مستوى الـ 20000 نقطة خلال الربع الاخير من العام الجارى.

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تداولات جلسة الأثنين 28/8/2023

ارتفعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات  الإثنين، وربح رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.260 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% عند مستوى 18598 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% عند مستوى 22480 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34%  عند مستوى 7776 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.47% عند مستوى 3748 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.42%  عند مستوى 5512 نقطة.

تداولات جلسة الأحد 27/8/2023

تخطت البورصة المصرية مستواها التاريخي الذى حققته فى أبريل 2018، وارتفعت مؤشرات البورصة وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه، أول أمس الأحد.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7% عند مستوى 18516 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49%  عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66%  عند مستوى 7750 نقطة، وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.22%  عند مستوى 5517 نقاط.

 

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