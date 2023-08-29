الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

العمل عبادة ضمن سلسلة محاضرات ثقافية بمكتبة النمسا بالأقصر

جانب من المحاضرة،
جانب من المحاضرة، فيتو

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

حيث عقدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "العمل عبادة" أوضح عبد الستار على أن العمل هو أساس الحياة وبها قوامها، فضل الإتقان في العمل، بجانب ذلك عقدت محاضرة بعنوان "الفرق بين الابتهالات والإنشاد والتواشيح الدينية" أوضح محمد إسماعيل تعريف التواشيح والانشاد الابتهالات الدينية، وأوضح الفرق بينهما، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي الثقافية محاضرة بعنوان "جمال عبد الناصر والوحدة الوطنية" تحدث محمد حنفي عن نبذة عن حياة عبد الناصر، جمال عبد الناصر رمز التحرر والوحدة والعروبة، مكانة مصر وعبد الناصر عربيا وأفريقيا، الوحدة الوطنية سمة الشعب المصري.

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وقدم قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "المرأة ووسائل التواصل الاجتماعي "أوضح وليد الضوي أنه توصلت دراسة جديدة، إلى أن إفراط النساء في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، مثل الفيس بوك أو موقع تبادل الصور قد يضر باحترامه، وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية محاضرة بعنوان "الكتاب خير جليس" تحدثت مني بعيش عن القراءة تغذية للعقل، والكتب متوفرة في المكتبات وقصور الثقافة، ونفذت ورشة فنون تشكيلية نفذتها نجوى أبو الفضل، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها حجاجية خيري.

وأعد قصر ثقافة الأقصر أمسية شعرية للشاعر يحيى سمير بعنوان "باب الحي"، وأعد قصر ثقافة الطود أمسية شعرية للشاعر ناجي فؤاد قصيدة بعنوان "أنا ونون وحبها الأبدي"، بينما نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة حرف يدوية "عمل خرز" نفذتها شيماء عبد الواجد، بجانب ذلك أعد دوري ثقافي لرواد القصر أدارته إيمان صلاح، بينما نفذ المركز الحضري عرض مسرح عرائس أداء ممدوح محمد، وقدم قصر ثقافة أرمنت ورشة "الإعداد المسرحي" تحدث المخرج كرم نبيه أنه من أجل كتابة حوار مسرحي، يجب أن يكون لديك فكرة عن أساسيات الحوار المسرحي وخصائصه، التي تشمل الحوار المسرحي يكشف عن الحبكة، ويساعد في تقديم الأحداث، الحوار المسرحي يكشف عن شعور الشخصيات، قد يتضمن الحوار المسرحي، الشعر والرموز والاستعارات اللغوية في التعبير.

تأتى الفعاليات ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

 

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