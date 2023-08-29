الخميس 31 أغسطس 2023
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حوادث

ضبط 29 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون تصريح داخل مطبعة في كفر الشيخ

ضبط 29 ألف نسخة كتاب
ضبط 29 ألف نسخة كتاب تعليمى بدون تصريح، فيتو

تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات من ضبط أكثر من 29 ألف نسخة كتاب تعليمي بدون تصريح بالمخالفة للقانون داخل مطبعة بكفر الشيخ.
 

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مالك مكتبة - كائنة بدائرة قسم شرطة أول كفر الشيخ بكفر الشيخ) ببيع وتوزيع العديد من الكتب التعليمية لمختلف السنوات الدراسية للتعليم قبل الجامعي بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وبدون تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

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وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية تم استهداف المكتبة وضبط المدير المسئول، وحوزته (29200 من الكتب التعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة للتعليم قبل الجامعى بالمخالفة للقانون)، وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وارتكابه المخالفات المشار إليها بالإشتراك مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك  استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

 

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مباحث المصنفات الإدارة العامة لمباحث المصنفات قسم شرطة اول كفرالشيخ كتب دراسية

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