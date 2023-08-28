الإثنين 28 أغسطس 2023
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محافظات

رياضة البحيرة تواصل تنفيذ مشروع أندية السكان بمراكز شباب المحافظة (صور)

مشروع أندية السكان
مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة، إدارة التدريب والمشروعات، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب وصندوق الأمم المتحدة للسكان مصر ومؤسسة تدريبات، أنشطة أندية السكان، جلسة فيلم للتوعية عن تنظيم الأسرة ضمن أنشطة أندية السكان بمركز شباب مستناد بشبراخيت بحضور عدد 20 شابا وفتاة.

 

ويهدف المشروع إلى رفع الوعي بقضايا السكان من خلال مجموعة من الجلسات التفاعلية والفعاليات الرياضية وجلسات الغناء والعروض المسرحية للشباب بأندية السكان، ويهدف التدريب إلى رفع الوعي المجتمعي بموضوعات الصحة الإنجابية، ومناقشة قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، صحة المراهقين، زواج الأطفال، تنظيم الأسرة وختان الإناث.

 

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مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو
مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو

ويقوم بتنفيذ الجلسات مجموعة من الكوادر الشبابية المتميزة التي قام المشروع بتدريبهم على المحتوى العلمي الخاص بالمشروع، كما أن أندية السكان تعمل كمراكز رفع وعي مجتمعي داخل مراكز الشباب بالمحافظات وقرى حياة كريمة، فهي أماكن مجهزة للقيام بالأنشطة التدريبية التي تقدم باستخدام تقنيات الرياضة والمسرح التفاعلي والغناء والأفلام، وذلك بهدف الوصول إلى جميع مراكز الشباب.

وفي إطار منفصل، تقوم مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة بتنفيذ عدد كبير من الدورات التدريبية بجميع مراكز المحافظة، ومن ضمنها الورش التدريبية لتعليم الخياطة بالقرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والتي تهدف إلى تدريب المشاركين على الحرف اليدوية والصناعات الصغيرة، ومساعدة الشباب والفتيات والمرأة على اكتشاف مهاراتهم الابتكارية، واستغلال طاقاتهم وأفكارهم في إقامة مشروعات صغيرة ذات عائد مادي مناسب.

مشروع أندية السكان بمحافظة البحيرة،فيتو

 

كما يهدف إلى صقل مهاراتهم وقدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع وتنشيطا لدورهم بمراكز الشباب، وللمشاركة بالأنشطة الرياضية المختلفة بالمحافظة.


ويذكر أن جميع هذه الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ونجوى صلاح وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب وإشراف  ابراهيم خضر مدير مديرية الشباب والرياضة وكالة المديرية للشباب إدارة البرامج الثقافية والتطوعية ومن خلال اهتمام الدولة بالشباب.

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