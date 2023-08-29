الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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محافظات

تعليم الوادي الجديد: استعدادات مكثفة لـ عام دراسي جديد

تعليم الوادي الجديد،
تعليم الوادي الجديد، ڤيتو

عقد المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، لقاءً موسعا ومديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم بالمديرية بحضور إدارة التنسيق والتوجيه الفني ومركز المعلومات  وموجهي أوائل المواد الدراسية المختلفة بالإدارات التعليمية، يأتي ذلك ضمن سلسلة اجتماعاته في إطار الاستعداد للعام الدراسي الجديد والوقوف على آخر المستجدات.

 

وفي مستهل اللقاء، وجه وكيل تعليم الوادي الجديد، الشكر والتقدير للجميع  لمرور إجراءات تأمين  امتحانات الفصل الدراسى الثاني للشهادتين الثانوية العامة والإعدادية بأمن وسلام وفق خطة محكمة وكان لها المردود الإيجابي المتميز.

 

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وشدد وكيل التعليم، على الجميع بضرورة الانتهاء من إجراءات سد العجز بجميع التخصصات بما يحقق الاستقرار فى العمل وتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة والوصول لأعلى معايير الجودة مع مراعاة الشفافية والعدالة.

 

ولفت إلى دعمه الدائم والمتواصل للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

 

وجرى فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور حول بعض المشكلات التي قد تعرقل العمل.

وجدد  وكيل تعليم الوادي الجديد، كلماته للحضور بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج المرجوة.

محافظ الوادي الجديد يعتمد فتح فصول خدمات بـ 3 مدارس فنية 

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح ٣ فصول خدمات بالمدارس الفنية بالمحافظة للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣م.  

 

وأوضح  المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالمحافظة،  أنه سيتم فتح الفصول بمدارس:  

▪️ مدرسة المروة التجارية بالخارجة بمجموع ١٩٠ درجة. 

▪️ مدرسة  الثانوية الصناعية العسكرية بالخارجة  بمجموع  ١٨٠ درجة.  

 

▪️ مدرسة موط الثانوية التجارية بالداخلة بمجموع  ٢١٠ درجة.   يأتي ذلك من منطلق الحرص على إتاحة الفرص لأكبر عدد من طلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدارس الثانوية، ولرغبة أولياء الأمور فى فتح فصول للخدمات بمدارس التعليم الثانوي بالمصروفات للطلاب الحاصلين على مجموع أقل من الحد الأدنى للتقدم إلى المدارس المذكورة.

 

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