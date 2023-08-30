المستندات المطلوبة للقرض الشخصي من بنك المصرف المتحد

يقدم المصرف المتحد خدمات عديدة لعملائه ومنها القرض الشخصي وفق عدد من المحددات الأساسية التي وضعها البنك لإتمام عملية التمويل.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة في القرض الشخصي من المصرف المتحد ما يلي:

قرض المصرف المتحد لموظفي الحكومة

شهادة مفردات مرتب شهرية أو سنوية مدعمة بختم النسر أو ختم الجهة الحكومية.

في حالة موظفي القطاع الخاص:

شهادة معتمدة من جهة العمل توضح الوظيفة / تاريخ التعيين / نوع التعاقد/ مفردات المرتب.

كشف حساب بنكي يوضح إضافة الراتب لآخر 3 أشهر أو شرائط قبض لآخر 3 أشهر في حالة عدم توافر كشف الحساب.

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ويأتي التمويل الشخصي من المصرف المتحد 2023 وفق آليات وضوابط عدَّة يحددها البنك، وتتميز عن غيرها بما يلي:

مميزات قرض المصرف المتحد

سعر فائدة تنافسي.

فرص تمويلية تبدأ من 10,000 جم حتي 750,000 جم.

تمويل كافة الشرائح من الأفراد من ذوي الدخول الشهرية وأصحاب المهن الحرة والأفراد من أصحاب الشركات.

لتمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بتحويل راتب:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 750,000 جم.

مدة التمويل تصل إلى 8 سنوات.

لتمويل الأفراد من ذوي الدخول الشهرية بدون تحويل راتب أو قسط:

الحد الأدنى للتمويل 10,000 جم والحد الأقصى 350,000 جم.

مدة التمويل تصل إلى 7 سنوات.

بيان البنك المركزي عن المصرف المتحد

ومن جانب اخر أكد البنك المركزي المصري أنه في ضوء الأخبار التي تم رصدها مؤخرًا بشأن عملية طرح المصرف المتحد للبيع، نشدد على أنه لا صحة للمعلومات المتداولة الخاصة بعملية الفحص النافى للجهالة، مشيرًا إلى أن عملية البيع قيد التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد مسبقًا.

وقال البنك المركزي في بيان له إنه طبقا للجدول الزمنى المحدد عملية الفحص النافي للجهالة للمصرف المتحد مع المشترين المهتمين ستبدأ بنهاية سبتمبر القادم.

الاهتمام بشراء بنك المصرف المتحد

وأكد المركزي وجود اهتمام عدد من المؤسسات الدولية بشراء بنك المصرف المتحد، على أن يتم الإفصاح عن تطورات مسار عملية البيع في الوقت المناسب.

ويحتل المصرف المتحد مكانة متميزة بين البنوك المصرية في تقديم الخدمات المصرفية مع تواجد كوادر بشرية ذات كفاءة عالية والالتزام بقواعد الحوكمة السليمة وأفضل الممارسات الدولية وبما يتماشى مع القواعد والقوانين السارية، وكذلك الأداء المتميز والنمو المستدام. وفيما يتعلق بتنوع منتجاته وقاعدة عملائه، فإن المصرف المتحد يقدم الخدمات المصرفية لعملائه من القطاعات المختلفة والتي تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها.

اصول المصرف المتحد

ويعمل المصرف المتحد من خلال شبكة واسعة للفروع تبلغ 68 فرعا بالإضافة الى قنوات رقمية متميزة و225 جهاز صراف الى ويعمل به 1723 موظفا ومن حيث الملاءة المالية، ووفقا لبيانات المركز المالي للبنك في ديسمبر 2022 فقد بلغ إجمالي أصول المصرف المتحد 85 مليار جنيه.

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