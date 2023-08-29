الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبيرة: الفحص النافي للجهالة على المصرف المتحد دليل على التحرك لاستئناف الطروحات

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

قالت راندا حامد خبيرة أسواق المال، إنه بعد الحديث عن تجهيز المصرف المتحد للطرح أصبح من المؤكد أننا بدأنا مرحلة حاسمة من اتخاذ قرار باستئناف الطروحات

 

المصرف المتحد وإجراء الفحص  النافي للجهالة

وأشارت إلى أنه بالفعل عاد الحديث مجددا عن المصرف المتحد وإجراء الفحص  النافي للجهالة، وهى خطوات على طريق بدء الطروحات، وما كان معطل للطروحات وبخاصة على المصرف المتحد هو الخلاف على التقييم بالجنيه المصري أم بالدولار والمخاوف من تدني القيمة مع أى خفض للعملة، ولكن اعتقد أننا وصلنا لحل الخلاف وبدأنا فى إجراءات متسارعة للطرح.

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وأوضح أن البورصة عانت من تصنيفات المؤسسات المالية الدولية للاقتصاد المصرى، كذلك لازالت تتأثر بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، وبالتالى فإن المستثمرين لازالوا يراقبون الأوضاع والقرارات والتصنيفات  للاقتصاد قبل اتخاذ قراراتهم  بدخول السوق المصرى.

 

وتابعت، أنه من الناحية الفنية، فإن السوق يواجه مقاومة فى انتظار قرارات وأخبار إيجابية، يقوم بعدها بمواصلة صعوده مستهدفا قمته التاريخية، على أن يستهدف 20000 نقطة بنهاية عام 2023. 

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