الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس أركان حرب القوات المسلحة يشهد تنفيذ مشروعي مراكز القيادة التعبوي

رئيس أركان حرب القوات
رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر، فيتو

شهد الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي الذي تنفذه إحدى تشكيلات القوات الجوية بالتزامن مع تنفيذ مشروع مراكز القيادة التعبوي لإحدى تشكيلات قوات الدفاع الجوى ويستمر تنفيذهم لعدة أيام، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

 

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروعين والتقارير والقرارات للقادة على كافة المستويات، وكذلك استعراض عدد من الأنشطة العملياتية لمجابهة هجمة جوية معادية وفقًا لمنظومة العمل المشترك بالأسس العلمية المدروسة، وظهر خلال تنفيذ المشروعين مدى ما وصلت إليه العناصر المشاركة من استعداد قتالي عالٍ ومهارة في استخدام أحدث وسائل نظم القيادة والتعاون والسيطرة لتنفيذ المهام المخططة والطارئة.

Advertisements

 

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروعين، مشيدًا بالأداء المتميز والكفاءة القتالية العالية الذي ظهر عليها رجال القوات الجوية والدفاع الجوى.

 

كما ناقش عددًا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع فى أساليب تنفيذ المهام المكلفين بها، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم طبقًا للموقف، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة وإقتدار.

 

حضر تنفيذ المشروعين قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قوات الدفاع الجوي وحدات القوات المسلحة مشروع مراكز القيادة التعبوى

مواد متعلقة

يمنح تكليف وزارة الصحة.. شروط القبول والدراسة بالمعهد التكنولوجي للتمريض ببني سويف لطلاب تنسيق المرحلة الثالثة

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

جولة مفاجئة لرئيس جامعة القاهرة بمشروع إسكان الجامعة ويوجه بسرعة إنهاء المشروع

توقعات تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5% وكلية الهندسة 83.9%

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

التعليم العالي: تسجيل 42 ألف طالب في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات

التجنيد تنظم احتفالية لعدد من ذوى الهمم بالتعاون مع محافظة الغربية خلال إنهاء مواقفهم التجنيدية

الأكثر قراءة

وكيل أعمال نجم الزمالك يحدد شرطه للانتقال إلى الأهلي

دارت عجلة الحرب في النيجر، تفاصيل عملية عسكرية فرنسية استهدفت القصر الرئاسي

شوبير: شكوك حول انضمام محمد الشناوي للمنتخب

مصرع ربة منزل أثناء محاولة الدفاع عن نجلها بالقليوبية

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

الأهلي يخطر اتحاد الكرة بموقفه من السوبر المصري

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

بعد محمد صلاح، ليفربول يرفض رحيل لاعبين آخرين إلى الدوري السعودي

Advertisements

منوعات

المزيد

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 29-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 29-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء 29 أغسطس 2023

هل ارتفعت أسعار السكر متأثرة بموسم صناعة حلوى المولد النبوي؟ الشعبة تجيب

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

هل انفصل الأمير هاري عن ميجان؟ (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في العلاج بدواء به نسبة كحول؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم الحادثة في المنام وعلاقته بالقلق والتوتر والخلافات الزوجية

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

المزيد
الجريدة الرسمية