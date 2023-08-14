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أخبار مصر

رئيس الأركان يشهد إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوي التخصصي

مشروع مراكز القيادة
مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصى، فيتو

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، تنفيذ إحدى مراحل مشروع مراكز القيادة التعبوي التخصصي لإدارة الوقود التابعة لهيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة والذى يستمر تنفيذه لعدة أيام، ويأتى فى إطار خطة التدريب الإستراتيجى التعبوى لهيئات وإدارات القوات المسلحة.

وتضمنت المرحلة عرض ملخص الفكرة التعبوية للمشروع وعرض التقارير والتى أظهرت مدى الجاهزية والاستعداد القتالى العالى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع.

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مشروع مراكز القيادة التعبوى التخصصى

وألقى اللواء هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى الدعم الذى توليه القيادة العامة للقوات المسلحة لهيئة الإمداد والتموين وكافة إداراتها التخصصية بما يمكنها من تنفيذ ما تكلف به من مهام، مؤكدًا حرص رجال الهيئة على الحفاظ على الاستعداد القتالى الدائم والجاهزية الفنية والإدارية العالية.

ونقل الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى لكافة العناصر المشاركة بالمشروع، مشيدًا بالأداء الراقي لرجال إدارة الوقود خلال مراحل تنفيذ المشروع , مؤكدًا حرص القوات المسلحة على الارتقاء بمنظومة الكفاءة القتالية لهيئات وإدارات القوات المسلحة لتكون قادرة على إنجاز كافة المهام التى توكل إليها بكفاءة وإقتدار.

القوات المسلحة 

كما ناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددًا من القادة والضباط فى تنفيذهم لمهامهم وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على إتخاذ القرار السليم أثناء تنفيذ المشروع.

وحضر تنفيذ المرحلة عدد من قادة القوات المسلحة.

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