الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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رياضة

الكاميرون يعلن قائمة مباراة بوروندي في تصفيات أمم أفريقيا وعودة أونانا

الكاميرون، فيتو
الكاميرون، فيتو

أعلن ريجوبير سونج، المدير الفني لمنتخب الكاميرون، قائمة الأسود لخوض لقاء بوروندي يوم 12 سبتمبر المقبل في ختام التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

عودة أونانا إلى الكاميرون 

وشهدت قائمة الأسود عودة الحارس أندريه أونانا لحماية العرين، بعد مشاركته أساسيًا مع مانشستر يونايتد في الموسم الحالي.


واستبعد سونج حارسه أونانا أثناء بطولة كأس العالم الماضية بقرار تأديبي وتم ترحيله من قطر بناء على طلب المدير الفني.


ولم ينضم أونانا للمنتخب الكاميروني لخوض مباراتي ناميبيا في تصفيات الكان خلال شهر مارس الماضي.

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وعاد أونانا لقائمة الأسود بشكل رسمي بحسب البيان الصادر عن الاتحاد الكاميروني.

ويحتاج منتخب الكاميرون للفوز على بوروندي لحسم تأهله إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية بغض النظر عن أي حسابات.

قائمة منتخب الكاميرون 

حراسة المرمى: أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) – ديفيس إيباسي (أبها السعودي) – فابريس أوندوا (بلا فريق).

خط الدفاع: دارلين يونجوا (لوريان الفرنسي) – كريستوفر ووه (رين الفرنسي) – نوهو تولو (سياتل الأمريكي) – مالكوم بوكيلي (بوردو الفرنسي) – أومار جونزاليز (الرائد السعودي) – إنزو تشاتو (مونبيليه الفرنسي) – أوليفير مبايزو (فيلاديلفيا الأمريكي) – هارولد مويكويدي (آيك اليوناني).

خط الوسط: أندريه أنجوسا (نابولي الإيطالي) – فابريس مويي (مارسيليا الفرنسي) – جايل أوندوا (هانوفر الألماني) – أوم جويت (يفردون السويسري) – أوليفير نيتشام (سامسون سبور التركي) – أوليفير كيمين (قيصري سبور التركي) – إيليوت نجونيجوي (ريدينج الإنجليزي).

خط الهجوم: كارل إيكامبي (أبها السعودي) – مويمي نجامالو (دينامو موسكو الروسي) – برايان مبومو (برينتفورد الإنجليزي) – كلينتون نجي (سيفاس سبور التركي) – فينسنت أبوبكر (بشكتاش التركي) – إريك موتينج (بايرن ميونخ الألماني).

 

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