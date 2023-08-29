أسما شريف منير تعبر عن سعادتها في أحدث ظهور: أنا أقوى الآن (فيديو)

أسما شريف منير، نشرت الفنانة أسما شريف منير مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام ظهرت خلاله وهي تعبر عن سعادتها بـ اللوك الجديد بعد حلاقة شعرها.

وعلقت أسماء شريف منير على الفيديو قائلة: "أنا أقوى الآن".

أسما شريف منير تثير الجدل

وكانت أسما شريف منير، أثارت خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بدون شعر مما أثار هذا الأمر غضب الجمهور.

ونشرت أسما شريف منير فيديو لها وهي تحلق شعرها، وعلقت قائلة: "القرار مش سهل خالص، وحاسة أني أنا ببتدي حاجة جديدة من الأول، وشعري كان بيقع بطوله، لأن أنا عندي الغدة وهي مش متظبطة فكان بيقع كتل".

Advertisements

وأضافت: "الشعر هيطول، بنت عمتي عملتها وشعرها طول وبقى صحي أكتر وأحسن بكتير، حاسة إنه قرار كبير بس خلاني حرة".

وعلقت "لارا" ابنة أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" على الهجوم الذي تعرضت له والدتها بعد حلاقتها لشعرها "زيرو".

تعليق ابنة أسما شريف منير على أزمة والدتها

ونشرت ابنة أسما شريف منير صورة لوالدتها وعلقت عليها قائلة: "كل من يهاجم والدتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج أن ينمي عقله.. والدتي لا تؤذي أحدا وهي امرأة ناضجة تتخذ القرار الذي تريده خاصة أنه جسدها".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر ، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، كأس مصر، دوري القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



