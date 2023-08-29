الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أسما شريف منير تعبر عن سعادتها في أحدث ظهور: أنا أقوى الآن (فيديو)

أسما شريف منير، فيتو
أسما شريف منير، فيتو

أسما شريف منير، نشرت الفنانة أسما شريف منير مقطع فيديو جديد لها عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام ظهرت خلاله وهي تعبر عن سعادتها بـ اللوك الجديد بعد حلاقة شعرها.

 

وعلقت أسماء شريف منير على الفيديو قائلة: "أنا أقوى الآن".

أسما شريف منير تثير الجدل 

وكانت أسما شريف منير، أثارت خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بدون شعر مما أثار هذا الأمر غضب الجمهور.

ونشرت أسما شريف منير فيديو لها وهي تحلق شعرها، وعلقت قائلة: "القرار مش سهل خالص، وحاسة أني أنا ببتدي حاجة جديدة من الأول، وشعري كان بيقع بطوله، لأن أنا عندي الغدة وهي مش متظبطة فكان بيقع كتل".

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وأضافت: "الشعر هيطول، بنت عمتي عملتها وشعرها طول وبقى صحي أكتر وأحسن بكتير، حاسة إنه قرار كبير بس خلاني حرة". 

 

 

وعلقت "لارا" ابنة أسما شريف  منير عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" على الهجوم الذي تعرضت له والدتها بعد حلاقتها لشعرها "زيرو". 

تعليق ابنة أسما شريف منير على أزمة والدتها 

ونشرت ابنة أسما شريف منير صورة لوالدتها وعلقت عليها قائلة: "كل من يهاجم والدتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج أن ينمي عقله.. والدتي لا تؤذي أحدا وهي امرأة ناضجة تتخذ القرار الذي تريده خاصة أنه جسدها".

 

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