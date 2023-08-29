ابنة أسما شريف منير تدافع عن والدتها: شجاعة وتلهمني وفخورة بها

علقت "لارا" ابنة أسما شريف منير عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "إنستجرام" على الهجوم الذي تعرضت له والدتها بعد حلاقتها لشعرها "زيرو".

تعليق ابنة أسما شريف منير على أزمة والدتها

ونشرت ابنة أسما شريف منير صورة لوالدتها وعلقت عليها قائلة: "كل من يهاجم والدتي عبر مواقع التواصل الاجتماعي يحتاج أن ينمي عقله.. والدتي لا تؤذي أحدا وهي امرأة ناضجة تتخذ القرار الذي تريده خاصة أنه جسدها".

وأضافت: "والدها الفنان شريف منير يوافق على شكلها الجديد ويحبه لأنه أب عظيم.. وكرهك لوالدتي لا يؤثر عليها فهي امرأة شجاعة.. وتلهمني بشكل يومي وفخورة أنها رائعة إلى هذا الحد".

أسما شريف منير تثير الجدل

وكانت أسما شريف منير، أثارت خلال الأيام الماضية جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بدون شعر مما أثار هذا الأمر غضب الجمهور.

ونشرت أسما شريف منير فيديو لها وهي تحلق شعرها، وعلقت قائلة: "القرار مش سهل خالص، وحاسة أني أنا ببتدي حاجة جديدة من الأول، وشعري كان بيقع بطوله، لأن أنا عندي الغدة وهي مش متظبطة فكان بيقع كتل".

وأضافت: "الشعر هيطول، بنت عمتي عملتها وشعرها طول وبقى صحي أكتر وأحسن بكتير، حاسة إنه قرار كبير بس خلاني حرة".