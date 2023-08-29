الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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اقتصاد

أسعار النفط تواصل الارتفاع والسعر يصل لـ85.05 دولار للبرميل

أسعار النفط اليوم
أسعار النفط اليوم الثلاثاء، فيتو

صعدت أسعار النفط، الثلاثاء وسط مخاوف بشأن الإمدادات جراء عاصفة مدارية تتجه نحو ساحل الخليج الأميركي، مما حد من المعنويات المتشائمة إزاء احتمال أن يؤدي أي رفع جديد لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى تقويض الطلب.

بحلول الساعة 10:26 بتوقيت جرينتش، ارتفع خام برنت 63 سنتا إلى 85.05 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 57 سنتا إلى 80.67 دولار للبرميل.
وضربت العاصفة إداليا غرب كوبا أمس الاثنين وتحولت إلى إعصار تقريبا بينما كانت تتجه صوب فلوريدا.

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ومن المرجح أن تتسبب العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي وقد تؤثر على إنتاج النفط الخام في الجانب الشرقي من ساحل الخليج الأميركي.

 المستثمرون يترقبون بيانات عن الاقتصاد الأمريكي

ويترقب المستثمرون بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي في وقت لاحق من الأسبوع الجاري من شأنها أن تساعد في تحديد مسار أسعار الفائدة هذا العام والعام المقبل.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، يوم الجمعة، إن البنك قد يتعين عليه رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لتهدئة التضخم.

وسينصب التركيز هذا الأسبوع على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الخميس وبيانات الوظائف غير الزراعية لشهر أغسطس يوم الجمعة.

ولا يزال المستثمرون قلقين بشأن التعافي الاقتصادي في الصين، وكذلك إزاء الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلكيه في العالم.

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